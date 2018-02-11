Ломаченко сообщил, за чьим скальпом он сейчас "охотится"

Победив Хорхе Линареса украинский боксер может завоевать второй для себя чемпионский пояс в версии WBA. По предварительной информации бой состоится 12 мая в Нью-Йорке.
Боксер рассказал, что ожидает сильного поединка и охарактеризовал сильные качества своего соперника. Уже в ближайшее время команда Ломаченко определится и со спарринг-партнерами тренировочных поединков накануне боя.
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"Соперник — чемпион мира по WBA в следующей весовой категории 61 килограмм. Быстрый, серийный, боец топ-уровня. Как раз тот скальп, который мне нужен", — сказал Ломаченко.
Ранее сообщалось, что Ломаченко на пресс-конференции в Киеве, которая прошла в одном из торговых центров, заявил о желании объединить пояса и поделился планами на год.