Ломаченко сообщил, за чьим скальпом он сейчас "охотится"

Победив Хорхе Линареса украинский боксер может завоевать второй для себя чемпионский пояс в версии WBA. По предварительной информации бой состоится 12 мая в Нью-Йорке.

Боксер рассказал, что ожидает сильного поединка и охарактеризовал сильные качества своего соперника. Уже в ближайшее время команда Ломаченко определится и со спарринг-партнерами тренировочных поединков накануне боя.

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"Соперник — чемпион мира по WBA в следующей весовой категории 61 килограмм. Быстрый, серийный, боец ​​топ-уровня. Как раз тот скальп, который мне нужен", — сказал Ломаченко.