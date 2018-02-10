наверх
10.02.201822:40
Курсы валют НБУ
  • USD27.12+ 0.00
  • EUR33.23- 0.23
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    "Буду завоевывать мир". Чемпионская пресс-конференция Ломаченко в Киеве

    (обновлено: )21431
    Пресс-конференция Василия Ломаченко в Киеве
    Пресс-конференция Василия Ломаченко в Киеве
    Пресс-конференция Василия Ломаченко в Киеве
    Пресс-конференция Василия Ломаченко в Киеве
    Пресс-конференция Василия Ломаченко в Киеве
    Пресс-конференция Василия Ломаченко в Киеве
    Пресс-конференция Василия Ломаченко в Киеве
    Пресс-конференция Василия Ломаченко в Киеве
    Пресс-конференция Василия Ломаченко в Киеве
    Пресс-конференция Василия Ломаченко в Киеве
    Пресс-конференция Василия Ломаченко в Киеве
    Пресс-конференция Василия Ломаченко в Киеве
    Пресс-конференция Василия Ломаченко в Киеве
    Пресс-конференция Василия Ломаченко в Киеве
    Пресс-конференция Василия Ломаченко в Киеве
    Пресс-конференция Василия Ломаченко в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пресс-конференция Василия Ломаченко в Киеве
    Пресс-конференция Василия Ломаченко в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пресс-конференция Василия Ломаченко в Киеве
    Пресс-конференция Василия Ломаченко в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пресс-конференция Василия Ломаченко в Киеве
    Пресс-конференция Василия Ломаченко в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пресс-конференция Василия Ломаченко в Киеве
    Пресс-конференция Василия Ломаченко в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пресс-конференция Василия Ломаченко в Киеве
    Пресс-конференция Василия Ломаченко в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пресс-конференция Василия Ломаченко в Киеве
    Пресс-конференция Василия Ломаченко в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пресс-конференция Василия Ломаченко в Киеве
    Пресс-конференция Василия Ломаченко в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пресс-конференция Василия Ломаченко в Киеве
    Пресс-конференция Василия Ломаченко в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пресс-конференция Василия Ломаченко в Киеве
    Пресс-конференция Василия Ломаченко в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пресс-конференция Василия Ломаченко в Киеве
    Пресс-конференция Василия Ломаченко в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пресс-конференция Василия Ломаченко в Киеве
    Пресс-конференция Василия Ломаченко в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пресс-конференция Василия Ломаченко в Киеве
    Пресс-конференция Василия Ломаченко в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пресс-конференция Василия Ломаченко в Киеве
    Пресс-конференция Василия Ломаченко в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Рекомендуем

    Швед фотографирует свою дочь в самых безумных ситуацияхЧудо-альбом. Отец снимает маленькую дочь в самых безумных ситуациях13:32 10.02.2018
    Шествие сборной Украины на открытии Олимпийских Игр-2018Олимпиада-2018. Сборная Украины показала себя на открытии19:09 09.02.2018
    Открытие Зимних Олимпийских игр в ПхенчханеОткрытие Олимпиады: двойники Трампа с Ким Чен Ыном и доисторический дракон17:55 09.02.2018
    Самые сексуальные модели современности снялись в оригинальной фотосессииСамые сексуальные модели снялись в оригинальной фотосессии15:32 09.02.2018
    В Сети появились фото со съемочной площадки 8 сезона Игры престоловПоявились фото со съемочной площадки "Игры престолов"14:41 09.02.2018
    Судовое заседание по делу БузиныОхрана, С-14 и десятки людей. Судебное заседание по убийству Бузины13:47 09.02.2018
    Чирлидерши из Северной Кореи прибыли на зимние Олимпийские игрыОтобранные лично Ким Чен Ыном болельщицы прибыли на Олимпиаду13:12 09.02.2018
    Эстафета Олимпийского огня в ПхенчханеОлимпиада в Южной Корее. Как проходила эстафета Олимпийского огня11:36 09.02.2018
    Модель Валерия ВолковаВзгляд не оторвать: сексуальная фотомодель позирует в нижнем белье10:41 09.02.2018
    Все фотоленты
    Пресс-конференция Василия Ломаченко в Киеве

    Ломаченко показал Беленюку, что умеет бороться. Видео
    Канал Леонид Францескевич на Youtube
    Ломаченко показал Беленюку, как умеет бороться
    Украинский чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко на пресс-конференции в Киеве, которая прошла в одном из торговых центров, заявил о желании объединить пояса и поделился планами на год.

    "Планы на 2018 год? Завоевывать мир. А конкретно по боям пока не знаю. С моего прошедшего поединка прошло два месяца, а соперника до сих пор нет. Хотелось бы объединить пояса, встретиться с Бельтраном, Майки Гарсией, но это все разговоры. В боксе тяжело прогнозировать на два-три боя вперед", — приводит слова боксера iSport.

    Ранее один из лучших боксеров мира, а ныне промоутер Флойд Мэйуэзер заявил, что обладатель пояса WBO Василий Ломаченко недополучает те деньги, которые он заслуживает.

    Смотрите также: Тайсон объяснил, почему считает Ломаченко лучшим в мире боксером

    Ссылки по теме:
    Теги: