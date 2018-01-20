Ломаченко назван боксером года

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Американская ассоциация журналистов, пишущих о боксе (BWAA) назвала лучшего боксера прошлого года. Победу в голосовании одержал украинский боксер Василий Ломаченко, трижды защитивший свой титул в первом легком весе, передает "Корреспондент".

Другими претендентами на это звание были: абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Теренс Кроуфорд, чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, чемпион мира в легком весе Майки Гарсия и чемпион мира в первом легчайшем весе Срисакет Сор Рунгвисай.

Также сообщается, что тренер и отец Василия Ломаченко Анатолий Ломаченко был назван "тренером года". На этот титул также претендовали Деррик Джеймс, Брайан Макинтайр, Андре Розье и Абель Санчес.

Эгис Климас, менеджер Ломаченко и еще нескольких известных боксеров, в том числе чемпионов мира, был признан "менеджером года". Кроме него на это звание претендовали Кит Конноли и Фрэнк Эспиноза.

Ранее один из лучших боксеров мира, а ныне промоутер Флойд Мэйуэзер заявил, что обладатель пояса WBO Василий Ломаченко недополучает те деньги, которые он заслуживает.