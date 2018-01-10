WBC назвал лучшего боксера 2017 года

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Казахстанец Геннадий Головкин признан Всемирным боксерским советом (WBC) лучшим боксером 2017 года, сообщается на официальном сайте организации.

В прошлом году чемпион мира в среднем весе по четырем версиям Головкин провел два боя. В марте он победил американца Дэниела Джейкобса, а в сентябре его поединок с мексиканцем Саулем Альваресом завершился вничью. Этот бой был признан WBC лучшим в 2017 году.

Событием года стал бой между американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим и ирландским бойцом UFC Конором Макгрегором. Поединок, прошедший в августе по правилам бокса, завершился победой американца техническим нокаутом. Гонорар Мэйуэзера-младшего (без учета доходов от телетрансляций, продажи билетов, мерчендайзинга и спонсорских выплат) за бой с Макгрегором составил 100 миллионов долларов, ирландца — 30 миллионов.

Выступлением года WBC назвал победу американца Деонтея Уайлдера нокаутом в первом раунде над канадцем Бермейном Стиверном.

Ранее чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко признан лучшим боксером мира в 2017 году по версии американского телеканала HBO. Такой же титул Ломаченко присвоило издание Fightnews.