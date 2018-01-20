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    Тайсон объяснил, почему считает Ломаченко лучшим в мире боксером

    (обновлено: )9120
    По словам легендарного боксера, украинец Василий Ломаченко "очень хорошо сражался в поединке с Ригондо" и всегда показывает себя с лучшей стороны.
    Канал на Youtube Fight Hub TV

    Легендарный американский боксер Майк Тайсон назвал Василия Ломаченко лучшим боксером в мире, сообщает XSport.

    Откровенные фото ринг-герл боя Ломаченко - Ригондо
    boxing-mma.com
    Откровенные фото "ринг-герл" боя Ломаченко - Ригондо

    На соответствующий вопрос журналистов Тайсон ответил, что отдает первенство Ломаченко. Правда, американец лишь с третьей попытки выговорил фамилию украинца.

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    "Для меня лучшим пока является этот парень из Украины – Ломаченко. Мне очень нравится смотреть бои с ним. Он очень хорошо сражался в поединке с Ригондо. Вообще всегда показывает себя с лучшей стороны. Я думаю, что он сильнейший боксер в мире", – сказал Тайсон.

    Ранее сообщалось, что чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко признан лучшим боксером мира в 2017 году по версии американского телеканала HBO. 

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