Тайсон объяснил, почему считает Ломаченко лучшим в мире боксером

Легендарный американский боксер Майк Тайсон назвал Василия Ломаченко лучшим боксером в мире, сообщает XSport.

На соответствующий вопрос журналистов Тайсон ответил, что отдает первенство Ломаченко. Правда, американец лишь с третьей попытки выговорил фамилию украинца.

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"Для меня лучшим пока является этот парень из Украины – Ломаченко. Мне очень нравится смотреть бои с ним. Он очень хорошо сражался в поединке с Ригондо. Вообще всегда показывает себя с лучшей стороны. Я думаю, что он сильнейший боксер в мире", – сказал Тайсон.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко признан лучшим боксером мира в 2017 году по версии американского телеканала HBO.