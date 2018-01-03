Легенда бокса открыл ферму по выращиванию марихуаны

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон открыл ферму по выращиванию марихуаны.

Бывший боксер назвал ферму Ранчо Тайсона. Она расположена в городе Калифорния-сити.

Кроме выращивания марихуаны там планируют обучать других фермеров и проводить исследования по использованию ее в медицинских целях, сообщает isport.ua.

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Ранее сообщалось, что в крупнейшем американском штате Калифорния официально начались продажи марихуаны в рекреационных целях.