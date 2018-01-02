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    В Калифорнии начали официально продавать марихуану

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    Согласно вступившим в силу правилам, взрослые в возрасте от 21 года могут покупать до 1 унции (около 28 грамм) марихуаны. Кроме того, теперь в Калифорнии можно "выращивать дома до шести единиц этого растения без разрешения врача".
    Марихуана. Архивное фото
    RIA News Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. В крупнейшем американском штате Калифорния официально начались продаже марихуаны в рекреационных целях, сообщил портал Business Insider.

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    Новые правила вступили в силу в полночь нового года. Как отмечается, "взрослые в возрасте от 21 года могут покупать до 1 унции (около 28 грамм) марихуаны". Кроме того, теперь можно "выращивать дома до шести единиц этого растения без разрешения врача".

    При этом подчеркивается, что купить марихуану в любом магазине будет по-прежнему невозможно. Для того, чтобы продавать ее, необходима специальная лицензия, которую на данный момент получили порядка 40 компаний. Ограничения действуют и по времени: с 22.00 вечера до 6 утра приобрести наркотик будет нельзя.

    Решение о легализации продажи марихуаны было принято в ходе голосования, которое состоялось в Калифорнии одновременно с выборами президента США в ноябре 2016 года.

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    Тем не менее, нововведение коснется не всех районов Калифорнии. Как указывается, власти свыше 70 округов штата имеют местные законы, запрещающие продажу или выращивание марихуаны.

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