Легендарный Линарес бросил вызов Ломаченко

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Чемпион мира по версии WBA в легком весе Хорхе Линарес готов встретиться с украинцем Василием Ломаченко.

По словам экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях, все может решить один звонок промоутера Hi-Tech Боба Арума.

"Мы готовы! Бой Ломаченко против Линареса обязательно нужно организовать. Наша цель на 2018-й год — воплощать в жизнь только самые лучшие поединки, и это один из них. Боб Арум, позвони мне!" — цитирует Boxingscene.com промоутера Линареса Де Ла Хойи.

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Ранее менеджер Ломаченко Эгис Климас поставил крест на поединке своего подопечного с Мэнни Пакьяо. Учитывая, что украинец хочет драться с действующими чемпионами, то легендарный филиппинец явно окажется в пролете и не сможет заинтересовать Ломаченко своим вызовом.

Ранее сообщалось, что чемпион мира WBO и WBC Александр Усик в бою против Майриса Бриедиса переписал историю мирового бокса. Одержав победу в Риге, украинец побил рекорд легендарного Эвандера Холифилда.