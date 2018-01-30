наверх
30.01.201807:11
Курсы валют НБУ
  • USD28.25- 0.30
  • EUR34.97- 0.54
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Легендарный Линарес бросил вызов Ломаченко

    (обновлено: )188
    По словам экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях венесуэльца Хорхе Линареса, все может решить один звонок промоутера Hi-Tech Боба Арума.
    1 / 2
    Василий Ломаченко
    Associated Press Eric Jamison

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Чемпион мира по версии WBA в легком весе Хорхе Линарес готов встретиться с украинцем Василием Ломаченко

    Ломаченко показал Беленюку, что умеет бороться. Видео
    Канал Леонид Францескевич на Youtube
    Ломаченко показал Беленюку, как умеет бороться

    По словам экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях, все может решить один звонок промоутера Hi-Tech Боба Арума.

    "Мы готовы! Бой Ломаченко против Линареса обязательно нужно организовать. Наша цель на 2018-й год — воплощать в жизнь только самые лучшие поединки, и это один из них. Боб Арум, позвони мне!" — цитирует Boxingscene.com промоутера Линареса Де Ла Хойи.

    Смотрите также: Тайсон объяснил, почему считает Ломаченко лучшим в мире боксером

    Ранее менеджер Ломаченко Эгис Климас поставил крест на поединке своего подопечного с Мэнни Пакьяо. Учитывая, что украинец хочет драться с действующими чемпионами, то легендарный филиппинец явно окажется в пролете и не сможет заинтересовать Ломаченко своим вызовом.

    Ранее сообщалось, что чемпион мира WBO и WBC Александр Усик в бою против Майриса Бриедиса переписал историю мирового бокса. Одержав победу в Риге, украинец побил рекорд легендарного Эвандера Холифилда. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает
    Место перестрелки на улице Жилянской в Киеве
    Криминальные войны в Украине
    Украинские военные в зоне АТО. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Международный валютный фонд
    Украина клянчит новый транш у МВФ