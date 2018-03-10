Украинский чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко на пресс-конференции в Киеве, которая прошла в одном из торговых центров, заявил о желании объединить пояса и поделился планами на год.
Украинский чемпион по боксу Василий Ломаченко продемонстрировал призеру Олимпийских игр борцу классического стиля Жану Беленюку хорошие борцовские навыки, несмотря на довольно таки существенную разницу в весе атлетов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко на пресс-конференции в Киеве, которая прошла в одном из торговых центров, заявил о желании объединить пояса и поделился планами на год.
Украинский чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко на пресс-конференции в Киеве, которая прошла в одном из торговых центров, заявил о желании объединить пояса и поделился планами на год.
Украинский чемпион по боксу Василий Ломаченко продемонстрировал призеру Олимпийских игр борцу классического стиля Жану Беленюку хорошие борцовские навыки, несмотря на довольно таки существенную разницу в весе атлетов.
Украинский чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко на пресс-конференции в Киеве, которая прошла в одном из торговых центров, заявил о желании объединить пояса и поделился планами на год.
Украина и Евросоюз констатируют сдержанный прогресс в выполнении минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил президент Петр Порошенко после встречи с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини.
Украинский чемпион по боксу Василий Ломаченко продемонстрировал призеру Олимпийских игр борцу классического стиля Жану Беленюку хорошие борцовские навыки, несмотря на довольно таки существенную разницу в весе атлетов.
Следующий бой украинец проведет в знаменитом нью-йоркском "Мэдисон Сквер Гарден" 9 декабря. Соперником Василия Ломаченко станет кубинский боксер Гильермо Ригондо, о котором чемпион уже успел довольно резко высказаться.
Украинские боксеры Александр Усик, Василий Ломаченко и Александр Гвоздик, которым в ночь с субботы на воскресенье предстоит провести свои очередные поединки на профессиональном ринге в рамках одного вечера, обратились к болельщикам.
Украинские боксеры Василий Ломаченко, Александр Усик и Александр Гвоздик продолжают тренировки. Они выйдут на ринг в пригороде Вашингтона Оксон Хилл в один день - 8 апреля. Как Ломаченко и Усик отрабатывают скорость и реакцию, смотрите на видео.
Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко резко ответил двукратному чемпиону мира кубинцу Гильермо Ригондо на заявление о том, что он свою победу над Уолтерсом добыл без боя.
Украинский боксер Василий Ломаченко стал новым чемпионом мира по версии WBO во 2-м полулегком весе. В Нью-Йорке он оформил чемпионство уже во второй весовой категории, жестко нокаутировав пуэрториканца Романа Мартинеса.
Украинский чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко на пресс-конференции в Киеве, которая прошла в одном из торговых центров, заявил о желании объединить пояса и поделился планами на год.