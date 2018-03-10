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    Василий Ломаченко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 77
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    Василий Ломаченко расчищает вход в боксерский зал в Белгороде-Днестровском
    Ломаченко расчистил снег на входе в родной боксерский зал 
    11:08 02.03.2018
    458
    Чемпион мира по боксу по версии WBO во втором полулегком весе не поленился взять в руки лопату, чтобы почистить снег на входе в боксерский клуб в Белгороде-Днестровском (Одесская область).
    Александр Усик, Александр Гвоздик и Василий Ломаченко
    Смешной танец Усика с Ломаченко на чемпионском юбилее 
    01:36 18.02.2018
    706
    В субботу украинский чемпион в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко отметил свое 30-летие. В интернете появилось видео танца именинника с Александром Усиком.
    Ломаченко о своем сопернике: мне нужен его скальп. Видео
    Ломаченко сообщил, за чьим скальпом он сейчас "охотится" 
    03:40 11.02.2018
    362
    Чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко на встрече с фанатами рассказал о переговорах по бою с американцем Хорхе Линаресом.
    Пресс-конференция Василия Ломаченко в Киеве
    "Буду завоевывать мир". Чемпионская пресс-конференция Ломаченко в Киеве 
    19:58 10.02.2018
    537
    Украинский чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко на пресс-конференции в Киеве, которая прошла в одном из торговых центров, заявил о желании объединить пояса и поделился планами на год.
    Василий Ломаченко
    Легендарный Линарес бросил вызов Ломаченко
    04:17 30.01.2018
    778
    По словам экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях венесуэльца Хорхе Линареса, все может решить один звонок промоутера Hi-Tech Боба Арума.
    Ломаченко показал Беленюку, что умеет бороться. Видео
    Ломаченко показал Беленюку, как умеет бороться 
    23:40 27.01.2018
    688
    Украинский чемпион по боксу Василий Ломаченко продемонстрировал призеру Олимпийских игр борцу классического стиля Жану Беленюку хорошие борцовские навыки, несмотря на довольно таки существенную разницу в весе атлетов.
    Майк Тайсон о Василии Ломаченко. Видео
    Тайсон объяснил, почему считает Ломаченко лучшим в мире боксером 
    00:47 20.01.2018
    1372
    По словам легендарного боксера, украинец Василий Ломаченко "очень хорошо сражался в поединке с Ригондо" и всегда показывает себя с лучшей стороны.
    Василий Ломаченко
    HBO признал украинца Ломаченко лучшим боксером 2017 года
    03:56 30.12.2017
    148
    Эксперт телеканала HBO Джим Лампли считает, что Василия Ломаченко обладает самой чистой техникой в боксе, отмечая, что украинец "провел безупречный год".
    Василий Ломаченко
    Лучшим боксером мира стал украинец Ломаченко
    20:35 25.12.2017
    500
    Авторитетное боксерское издание Fightnews признало известного украинского боксера Василия Ломаченко лучшим в 2017 году, он обошел Теренса Кроуфорда и Срисакета Сор Рундвисай.
    Василий Ломаченко. Архивное фото
    Украинец Василий Ломаченко признан лучшим боксером мира
    01:36 15.12.2017
    519
    По итогам голосования на кабельном телеканале ESPN украинец набрал 102 балла, сумев обойти Геннадия Головкина и Теренса Кроуфорда.
    Василий Ломаченко
    Ригондо симулировал травму руки в поединке против Ломаченко - СМИ
    03:36 14.12.2017
    531
    Кубинец заявил, что повредил руку и считает, что речь может идти о переломе, однако снимок не показал даже трещины на руке Гильермо Ригондо.
    Ситуация у дома Луценко
    Хроника 9 декабря. "Автомайдан" у Луценко, обострение на Донбассе, победа Ломаченко
    09:24 10.12.2017
    1240
    Во время акции возле дома главы ГПУ активисты «Автомайдана» выдвинули свои требования Юрию Луценко и брызнули газовым баллончиком нардепу Олегу Барне.
    Василий Ломаченко
    Ломаченко отстоял пояс чемпиона мира по версии WBO
    06:54 10.12.2017
    2279
    Украинский спортсмен защитил свое звание - после шестого раунда из-за отказа своего соперника продолжать поединок победа была присуждена Ломаченко. Бой проходил с преимуществом украинца.
    Трансляция боя украинца Василия Ломаченко и кубинца Гильерме Ригондо. Видео
    Бой украинца Ломаченко и кубинца Ригондо в Нью-Йорке 
    06:04 10.12.2017
    10726
    В 6 утра по Киеву в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden прошел бой между Василием Ломаченко и Гильермо Ригондо, которые оспаривали чемпионский пояс WBO.
    Откровенные фото ринг-герл боя Ломаченко - Ригондо
    Откровенные фото "ринг-герл" боя Ломаченко - Ригондо 
    02:21 10.12.2017
    8176
    В 6 утра по Киеву в Нью-Йорке состоится бой между Василием Ломаченко и Гильермо Ригондо, которые поборются за пояс WBO. Таблички на ринге с номерами раундов будет выносить Стефани Энн Кук.
    Ломаченко и Ригондо провели открытую тренировку в Нью-Йорке. Видео
    Ломаченко и Ригондо показали на что способны перед боем в Нью-Йорке 
    16:28 07.12.2017
    485
    Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко и чемпион WBA во втором легчайшем весе кубинец Гильермо Ригондо провели открытую тренировку.
    Украинский боксер Василий Ломаченко
    Ломаченко обещает "красиво и ярко" победить Ригондо
    06:15 05.10.2017
    352
    Украинский боксер признался, что хотел бы в будущем встретиться в ринге с Майки Гарсия, Хорхе Линаресом и Мигелем Берчельтом.
    Василий Ломаченко после победы над Уолтерсом 27 ноября 2016 года
    Ломаченко попал в тройку лучших боксеров мира
    22:17 27.09.2017
    230
    Украинец Василий Ломаченко занял третью строчку в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring. На первом месте расположился Геннадий Головкин.
    Промо-ролик к матчу между двукратными Олимпийскими чемпионами по боксу - Василием Ломаченко и Гильермо Ригондо
    Появился промо-ролик к бою двух чемпионов: Ломаченко и Ригондо 
    20:44 23.09.2017
    434
    На странице Национального олимпийского комитета Украины в соцсети появился яркий промо-ролик к матчу между двумя олимпийскими чемпионами по боксу.
    Василий Ломаченко. Архивное фото
    Кубинец Ригондо обещает отомстить Ломаченко за "русские мультики"
    04:35 22.09.2017
    809
    Поединок за титул чемпиона мира по версии WBO между Василием Ломаченко и Гильермо Ригондо пройдет 9 декабря в знаменитом нью-йоркском "Мэдисон Сквер Гарден".
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    Александр Усик, Александр Гвоздик и Василий Ломаченко
    Смешной танец Усика с Ломаченко на чемпионском юбилее 
    01:36 18.02.2018
    706
    В субботу украинский чемпион в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко отметил свое 30-летие. В интернете появилось видео танца именинника с Александром Усиком.
    Пресс-конференция Василия Ломаченко в Киеве
    "Буду завоевывать мир". Чемпионская пресс-конференция Ломаченко в Киеве 
    19:58 10.02.2018
    537
    Украинский чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко на пресс-конференции в Киеве, которая прошла в одном из торговых центров, заявил о желании объединить пояса и поделился планами на год.
    Василий Ломаченко расчищает вход в боксерский зал в Белгороде-Днестровском
    Ломаченко расчистил снег на входе в родной боксерский зал 
    11:08 02.03.2018
    458
    Чемпион мира по боксу по версии WBO во втором полулегком весе не поленился взять в руки лопату, чтобы почистить снег на входе в боксерский клуб в Белгороде-Днестровском (Одесская область).
    Ломаченко о своем сопернике: мне нужен его скальп. Видео
    Ломаченко сообщил, за чьим скальпом он сейчас "охотится" 
    03:40 11.02.2018
    362
    Чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко на встрече с фанатами рассказал о переговорах по бою с американцем Хорхе Линаресом.
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