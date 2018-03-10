По информации СМИ, у 38-летнего филиппинца Мэнни Пакьяо есть "другие обязательства" на дату реванша. Правительство австралийского штата Квинслэнд поможет Хорну организовать защиту титула против другого боксера.
Как подчеркнул спортсмен, его соперник еще не выбран, но он хотел бы провести матч-реванш с американцем Флойдом Мэйуэзером-младшим. Пакьяо также заявил, что без бокса "чувствовал себя одиноким внутри".
Соперником Пакьяо станет чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе американец Джесси Варгас. Выход на пенсию не устраивает Мэнни прямо сейчас. Бой Пакьяо с Варгасом может состояться в Лас-Вегасе или Дубае, ориентировочно 5 ноября.
Пакьяо на профессиональном ринге одержал 57 побед (38 - нокаутом) при 6 поражениях и 2 ничьих. Вероятно поединок состоится в Лас-Вегасе. В качестве соперника рассматриваются Теренс Кроуфорд, Амир Хан и Тимоти Брэдли.
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