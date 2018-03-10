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    Мэнни Пакьяо

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 36
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    Мэнни Пакьяо
    Пакьяо намекнул на бой с Макгрегором в 2018 году
    22:17 24.11.2017
    121
    Отметим, что 38-летний филиппинец опубликовал загадочный пост в своем Instagram с фотографией ирландского спортсмена Конора Макгрегора, добавив хэштеги "настоящий боксерский поединок" и "2018".
    Мэнни Пакьяо
    Бой-реванш между Пакьяо и Хорном не состоится – СМИ
    14:06 01.09.2017
    107
    По информации СМИ, у 38-летнего филиппинца Мэнни Пакьяо есть "другие обязательства" на дату реванша. Правительство австралийского штата Квинслэнд поможет Хорну организовать защиту титула против другого боксера.
    Мэнни Пакьяо
    Бой Мэнни Пакьяо с Амиром Ханом не состоится
    14:30 08.03.2017
    121
    По словам промоутера филиппинского боксера Боба Арума, сделка сорвалась, есть предложение о другом бое, не с Ханом. Хан не будет следующим противником Мэнни Пакьяо.
    Мэнни Пакьяо
    Пакьяо проведет бой с Ханом 23 апреля
    18:10 26.02.2017
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    Переговоры между командой чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе Мэнни Пакьяо и командой британца Амира Хана пришли к соглашению по бою 23 апреля.
    Мэнни Пакьяо
    Мэнни Пакьяо проведет следующий бой в апреле или мае 2017 года
    12:25 25.11.2016
    96
    Как подчеркнул спортсмен, его соперник еще не выбран, но он хотел бы провести матч-реванш с американцем Флойдом Мэйуэзером-младшим. Пакьяо также заявил, что без бокса "чувствовал себя одиноким внутри".
    Мэнни Пакьяо
    Пакьяо вернулся в ринг и победил Варгаса по решению судей
    17:12 06.11.2016
    202
    Бой проходил с преимуществом Мэнни и закончился его уверенной победой на карточках судей: 114-113, 118-110 и 118-110. Во 2-м раунде филиппинец отправил соперника в нокдаун.
    Василий Ломаченко
    Ломаченко выразил готовность выйти на ринг против Пакьяо
    17:56 03.11.2016
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    В случае, если экс-чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Менни Пакьяо перейдет в легкий вес, украинский боксер Василий Ломаченко готов выйти против него на ринг.
    Мэнни Пакьяо
    Мэнни Пакьяо вернется на ринг в конце года
    09:50 04.08.2016
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    Соперником Пакьяо станет чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе американец Джесси Варгас. Выход на пенсию не устраивает Мэнни прямо сейчас. Бой Пакьяо с Варгасом может состояться в Лас-Вегасе или Дубае, ориентировочно 5 ноября.
    Мэнни Пакьяо и Тимоти Брэдли
    Пакьяо решил вернуться на ринг
    02:30 13.07.2016
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    По словам промоутера Мэнни Пакьяо Боба Арума, Пакьяо намерен вернуться. Организаторами рассматриваются 29 октября и 5 ноября, в качестве дат для нового боя звезды бокса.
    Мэнни Пакьяо
    Боксер Пакьяо намерен завершить карьеру
    13:01 10.04.2016
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    После боя с боксером Тимоти Брэдли 37-летний Пакьяо заявил, что у него имеются обязательства перед его семьей, поэтому после этого победного боя он завершит карьеру.
    Мэнни Пакьяо
    На боксера Мэнни Пакьяо совершено нападение
    11:56 04.04.2016
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    Как отмечается в СМИ, боксер, которому 9 апреля предстоит провести последний поединок в карьере, ужинал в одном из японских ресторанов Лос-Анджелеса с семьей и друзьями.
    Мэнни Пакьяо перед боем. Архивное фото
    Экс-чемпион мира по боксу Пакьяо проведет последний бой 9 апреля
    10:04 25.10.2015
    161
    Пакьяо на профессиональном ринге одержал 57 побед (38 - нокаутом) при 6 поражениях и 2 ничьих. Вероятно поединок состоится в Лас-Вегасе. В качестве соперника рассматриваются Теренс Кроуфорд, Амир Хан и Тимоти Брэдли.
    Мэнни Пакьяо перед боем
    Пакьяо намерен вернуться на ринг в начале 2016 года
    08:41 13.10.2015
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    Ранее Пакьяо заявлял, что хотел бы взять реванш у Мэйуэзера, а также заинтересован в проведении боя с другим американцем Дэнни Гарсией.
    Мэйуезер и Пакьяо позируют с чемпионским поясом
    Мэйуэзер и Пакьяо возглавили топ-100 самых богатых знаменитостей
    05:49 30.06.2015
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    Американский и филиппинский боксеры заняли первое и второе место в рейтинге знаменитостей по версии журнала Forbes. На двоих они заработали почти полмиллиарда долларов.
    Мэнни Пакьяо. Архивное фото
    Боксер Мэнни Пакьяо заявил, что близок к завершению карьеры
    13:26 13.05.2015
    42
    После проигранного боя и перенесенной травмы плеча "Пакмэн" заявил, что может прекратить выступления накануне своего 37-летия.
    Боксеры Флойд Мэйвезер и Мэнни Пакьяо перед боем
    Пакьяо успешно перенес операцию на травмированном плече
    08:26 07.05.2015
    110
    Операция была проведена в клинике Kerland Jobe в Лос-Анджелесе. Как рассказал представитель боксера, врач остался доволен результатами и рассчитывает, что Пакьяо без проблем сможет продолжить карьеру.
    Боксеры Флойд Мэйвезер и Мэнни Пакьяо перед боем. Архивное фото
    Промоутер боксера Пакьяо считает возможным повторный бой с Мэйуэзером
    23:42 06.05.2015
    65
    Трудностей в ходе подготовки к повторному бою с американцем Флойдом Мэйуэзером-младшим меньше не будет, заявил промоутер филиппинского боксера Мэнни Пакьяо Боб Арум.
    Мэнни Пакьяо перед боем
    Иск на $5 млн к Пакьяо подан в окружной суд США в Лас-Вегасе
    23:32 05.05.2015
    130
    Коллективный иск в суд подали два жителя округа Кларк штата Невада. Истцы считают, что при определении стоимости билетов, телетрансляций, а также заключении пари расчет делался на основании искаженных данных.
    Боксер Флойд Мэйуэзер. Архивное фото
    Мэйуэзер заявил, что готов провести бой-реванш с Пакьяо
    22:47 05.05.2015
    83
    В конце текущей недели филиппинцу Мэнни Пакьяо будет сделана операция, из-за которой он не сможет тренироваться минимум полгода, к тренировкам боксер будет готов вернуться только через 9-12 месяцев.
    Мэнни Пакьяо перед боем
    Боксеру Пакьяо будет сделана операция на травмированном плече
    09:34 05.05.2015
    54
    Команда филиппинского боксера сообщает, что он получил травму за 3-4 недели с Мэйуэзером-младшим. Неизвестно, повлияло ли повреждение плеча на исход поединка.
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