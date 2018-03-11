По информации СМИ, у 38-летнего филиппинца Мэнни Пакьяо есть "другие обязательства" на дату реванша. Правительство австралийского штата Квинслэнд поможет Хорну организовать защиту титула против другого боксера.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.