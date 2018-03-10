Неизвестный забрал золотую статуэтку "Оскар" у Фрэнсис Макдорманд. Поиски именной награды поначалу не увенчались успехом, и актриса, как сообщили СМИ, покинула празднование в слезах в сопровождении супруга.
Награды американской киноакадемии очередной раз нашли своих героев. Триумфатором церемонии "Оскар"-2018 стал фильм Гильермо дель Торо "Форма воды" - он удостоился сразу четырех статуэток. Первый "Оскар" получил всемирно и известный актер Гэри Олдмен.
Имя победителя назвали легендарная пара Бонни и Клайд из одноименной картины 1961 года - актеры Данауэй Фэй и Уоррен Битти. "Форма воды" - история о любви женщины-инвалида и чудовища-амфибии, выращенного в секретной американской лаборатории.
Американский писатель Стэн Ли был доставлен в больницу в ночь на четверг с симптомами одышки и нерегулярного сердцебиения. Ранее 95-летний создатель комиксов о Человеке-пауке, Халке и Людях Икс жаловался на ухудшение зрения.
На счету Элисон Шермур работа с такими фильмами, как Голодные игры", "Изгой-один. Звёздные войны: Истории", "Загадочная история Бенджамина Баттона", "Американский пирог", "Эрин Брокович" и киносаги о Джеймсе Борне.
Селена Гомес стала обладательницей премии "Женщина года", ежегодно присуждаемой Billboard. Певица со слезами на глазах поблагодарила подругу Франсию Райс, которая вышла с ней на сцену, за то, что она стала донором в операции по трансплантации почки.
День благодарения — государственный праздник в США, который отмечается в четвертый четверг ноября. Накануне этого праздника в Лос-Анджелесе традиционно образовалась многокилометровая пробка, которую сняли с высоты птичьего полета.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Награды американской киноакадемии очередной раз нашли своих героев. Триумфатором церемонии "Оскар"-2018 стал фильм Гильермо дель Торо "Форма воды" - он удостоился сразу четырех статуэток. Первый "Оскар" получил всемирно и известный актер Гэри Олдмен.
Неизвестный забрал золотую статуэтку "Оскар" у Фрэнсис Макдорманд. Поиски именной награды поначалу не увенчались успехом, и актриса, как сообщили СМИ, покинула празднование в слезах в сопровождении супруга.
Имя победителя назвали легендарная пара Бонни и Клайд из одноименной картины 1961 года - актеры Данауэй Фэй и Уоррен Битти. "Форма воды" - история о любви женщины-инвалида и чудовища-амфибии, выращенного в секретной американской лаборатории.
В Лос-Анджелесе состоялся специальный показ драмы "Союзники". Главные роли в картине сыграли актеры Брэд Питт и Марион Котийяр. Для Питта эта красная дорожка стала первой после объявления о разводе с Анджелиной Джоли и вторым выходом на публику.
Ночью в Лос-Анджелесе проходит 88-ая церемония вручения премии "Оскар". Одна из наиболее захватывающих интриг нынешней церемонии – получит ли долгожданную статуэтку киноактер Леонардо Ди Каприо за фильм "Выживший".
В Лос-Анджелесе (США) прошла церемония American Music Awards 2015, одно из самых ярких и главный музыкальных событий года. Церемонию, проходившую в здании Microsoft Theater в Лос-Анджелесе, открыла своим выступлением Дженнифер Лопес.
Церемония вручения 67-й американской телевизионной премии "Эмми" прошла в Лос-Анджелесе.Впервые статуэтку за "Лучшую женскую роль в драматическом телесериале" взяла чернокожая актриса Виола Дэвис, известная своей ролью в сериале "Как избежать наказания за убийство".
Церемония вручения 67-й американской телевизионной премии "Эмми" прошла в Лос-Анджелесе; абсолютным лидером по числу наград стал телеканал HBO. Подробнее о номинантах и победителях смотрите в фоторепортаже.
Церемония вручения премий Национальной академии звукозаписи США "Грэмми" прошла в Лос-Анджелесе. Премия "Грэмми" присуждается ежегодно по результатам тайного голосования. Подробнее о церемонии смотрите в фоторепортаже.
Премия вручается ежегодно и служит своего рода барометром настроений Голливуда в отношении киноработ минувшего года, очерчивая круг потенциальных триумфаторов предстоящей в феврале церемонии вручения премии киноакадемии США "Оскар".
Селена Гомес стала обладательницей премии "Женщина года", ежегодно присуждаемой Billboard. Певица со слезами на глазах поблагодарила подругу Франсию Райс, которая вышла с ней на сцену, за то, что она стала донором в операции по трансплантации почки.
День благодарения — государственный праздник в США, который отмечается в четвертый четверг ноября. Накануне этого праздника в Лос-Анджелесе традиционно образовалась многокилометровая пробка, которую сняли с высоты птичьего полета.
В Лос-Анджелесе сильный шторм привел к размытию грунта под одной из трасс города, в результате чего два автомобиля ушли под асфальт. Спасатели вытащили одного из водителей прямо из образовавшейся дыры.
Американская кинопремия "Золотой глобус" (Golden Globe) присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы (Hollywood Foreign Press Association, HFPA) с начала 1940-х годов за кинофильмы и телевизионные картины.
В Лос-Анджелесе состоялись похороны легендарного рок-музыканта, лидера группы Motörhead, Лемми Килмистера. На траурной церемонии, которая транслировалась в YouTube, присутствовали другие участники Motörhead.
Премьера "Звездных войн. Пробуждение силы", самого ожидаемого фильма года, прошла вечером в понедельник в трех голливудских кинотеатрах, в том числе в Китайском театре Граумана в Голливуде, где в 1977-м была показана первая лента эпопеи.
Впервые статуэтку за "Лучшую женскую роль в драматическом телесериале" взяла чернокожая актриса Виола Дэвис, известная своей ролью в сериале "Как избежать наказания за убийство" (How to Get Away With Murder).
Американский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо во вторник отмечает 40-летний юбилей. Обладатель двух "Золотых глобусов", премий Берлинского кинофестиваля и телеканала MTV пока что не удостоен высшей кинонаграды - Оскара.