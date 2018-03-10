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    Лос-Анджелес

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Актриса Фрэнсис МакДорманд, обладательница Оскара в номинации Лучшая женская роль в кинофильме Три билборда на границе Эббинга, Миссури
    СМИ узнали о краже "Оскара", актриса ушла в слезах
    20:38 05.03.2018
    434Церемония "Оскар": триумф "Формы воды"
    Неизвестный забрал золотую статуэтку "Оскар" у Фрэнсис Макдорманд. Поиски именной награды поначалу не увенчались успехом, и актриса, как сообщили СМИ, покинула празднование в слезах в сопровождении супруга.
    Актеры Сэм Рокуэлл, Фрэнсис МакДорманд, Эллисон Джанни и Гэри Олдман позируют со статуэтками Оскар во время 90-й ежегодной премии Американской Киноакадемии
    Фото дня. В Лос-Анджелесе раздали "Оскары"
    20:05 05.03.2018
    186Церемония "Оскар": триумф "Формы воды"
    "Оскара" за лучшее исполнение главных ролей получили Фрэнсис Макдорманд и Гэри Олдман, а награды за роли второго плана завоевали Сэм Рокуэлл и Эллисон Дженни.
    Актеры Сэм Рокуэлл, Фрэнсис МакДорманд, Эллисон Джанни и Гэри Олдман позируют со статуэтками Оскар во время 90-й ежегодной премии Американской Киноакадемии
    Оскар-2018. Соцсети: где новые титаники и форрест гампы?
    16:07 05.03.2018
    550Церемония "Оскар": триумф "Формы воды"
    Награды американской киноакадемии очередной раз нашли своих героев. Триумфатором церемонии "Оскар"-2018 стал фильм Гильермо дель Торо "Форма воды" - он удостоился сразу четырех статуэток. Первый "Оскар" получил всемирно и известный актер Гэри Олдмен.
    Форма воды завоевала главную награду Оскара
    "Форма воды" завоевала главную награду "Оскара"
    06:52 05.03.2018
    336Церемония "Оскар": триумф "Формы воды"
    Имя победителя назвали легендарная пара Бонни и Клайд из одноименной картины 1961 года - актеры Данауэй Фэй и Уоррен Битти. "Форма воды" - история о любви женщины-инвалида и чудовища-амфибии, выращенного в секретной американской лаборатории.
    Актриса Фрэнсис МакДорманд, обладательница Оскара в номинации Лучшая женская роль в кинофильме Три билборда на границе Эббинга, Миссури
    "Оскар" за лучшую женскую роль завоевала Фрэнсис Макдорманд
    06:39 05.03.2018
    266Церемония "Оскар": триумф "Формы воды"
    Актриса Фрэнсис Макдорманд завоевала "Оскар" за "лучшую женскую роль". Она исполнила главную роль в драме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".
    Актер Гэри Олдман позирует с Оскаром за лучшую мужскую роль в фильме Темные времена во время 90-й ежегодной премии Американской Киноакадемии
    Гэри Олдман завоевал премию "Оскар" за роль Черчилля
    06:29 05.03.2018
    126Церемония "Оскар": триумф "Формы воды"
    Для 59-летнего британского актера Гэри Олдмана, исполнившего Уинстона Черчилля в исторической драме "Темные времена", это вторая номинация на "Оскар".
    Актриса Аллисон Джанни позирует с Оскаром за лучшую актрису второго плана
    "Оскар" 2018. Объявлены лучшие актер и актриса второго плана
    05:33 05.03.2018
    129Церемония "Оскар": триумф "Формы воды"
    Эллисон Дженни завоевала "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана, а Сэм Рокуэлл - за лучшую мужскую роль второго плана. "Оскар" вручается в 24 категориях.
    Документальный фильм о допинг-скандале вокруг России получил Оскар
    Документальный фильм о допинг-скандале вокруг России получил "Оскар"
    03:50 05.03.2018
    338Церемония "Оскар": триумф "Формы воды"
    Ведущий вечера Джимми Киммел пошутил после вручения награды фильму "Икар": "По крайней мере сейчас мы знаем, что Путин не вмешался в это соревнование".
    Полиция США
    Появились подробности стрельбы в США, которую устроила школьница
    05:44 02.02.2018
    372
    Один из школьников заявил, что сразу после стрельбы он беседовал с девочкой, которая плакала и повторяла, что "не хотела этого". По данным, СМИ, 12-летняя девочка думала, что ее пистолет игрушечный.
    Автор комиксов Стэн Ли
    Создатель легендарных комиксов срочно госпитализирован в Лос-Анджелесе
    04:58 02.02.2018
    74
    Американский писатель Стэн Ли был доставлен в больницу в ночь на четверг с симптомами одышки и нерегулярного сердцебиения. Ранее 95-летний создатель комиксов о Человеке-пауке, Халке и Людях Икс жаловался на ухудшение зрения.
    Женщина плачет возле школы, где произошла стрельба
    В Лос-Анджелесе в одной из школ ученица открыла огонь по одноклассникам
    21:50 01.02.2018
    416
    По информации СМИ, раненный в голову 15-летний подросток находится в критическом состоянии, его сверстница получила ранение в руку. Стрелявшую школьницу задержали.
    Кинопродюсер Элисон Шермур скончалась в США
    Продюсер "Голодных игр" и "Звездных войн" скончалась в США
    09:45 21.01.2018
    229
    На счету Элисон Шермур работа с такими фильмами, как Голодные игры", "Изгой-один. Звёздные войны: Истории", "Загадочная история Бенджамина Баттона", "Американский пирог", "Эрин Брокович" и киносаги о Джеймсе Борне.
    Полиция. Архивное фото
    В США мужчина убил жену и двоих детей - СМИ
    23:42 05.01.2018
    135
    Полиция считает, что стрельбу открыл один из погибших. По предварительной версии следствия, мужчина застрелил свою жену и двоих детей в возрасте около 20 и 11 лет, после чего совершил самоубийство.
    Украинская модель Елизавета Кузьменко
    Лучшие фото украинской модели, разбившейся в аварии в США 
    12:27 05.01.2018
    4154
    Украинская модель Елизавета Кузьменко и фотограф Наталья Кордано попали в страшную аварию, которая произошла в округе Фэрфакс в Лос-Анджелесе.
    Аэропорт Токио
    Самолет вернулся в Лос-Анджелес из-за перепутавшего рейсы пассажира
    15:58 27.12.2017
    108
    На борту вернувшегося самолета находился известный американский исполнитель Джон Ледженд и его жена - модель Крисси Тейген.
    Звезда поп-сцены со слезами поблагодарила подругу за почку. Видео
    Звезда поп-сцены со слезами поблагодарила подругу за почку 
    13:49 01.12.2017
    396
    Селена Гомес стала обладательницей премии "Женщина года", ежегодно присуждаемой Billboard. Певица со слезами на глазах поблагодарила подругу Франсию Райс, которая вышла с ней на сцену, за то, что она стала донором в операции по трансплантации почки.
    Премьеры автосалона в Лос-Анджелесе 2017
    Предпремьерный показ. СМИ показали новинки автосалона Los Angeles Auto Show 
    12:29 30.11.2017
    381
    В первый день зимы стартует известный мировой автосалон Los Angeles Auto Show. В преддверии официального открытия, начиная с 27 ноября проходят презентации новинок для автомобильных журналистов.
    Атомный взрыв
    В США смоделировали ядерный удар КНДР по Лос-Анджелесу
    13:47 27.11.2017
    561
    Авторы исследования отмечают, что жертвы одного такого ядерного удара сопоставимы с потерями США во Второй мировой войне, и надеются, что их расчеты останутся научной фантастикой.
    Модель plus size Эшли Алексис (Ashley Alexis)
    От ее форм ты упадешь. Сеть покоряет новая модель plus size 
    14:11 23.11.2017
    16114
    26-летняя американская модель из Лос-Анджелеса Эшли Алексис - восходящая звезда среди пышных моделей.
    День Благодарения. Появились кадры гигантской пробки в Лос-Анджелесе. Видео
    В ожидании Дня благодарения. Появились кадры огромной пробки в США 
    14:21 22.11.2017
    278
    День благодарения — государственный праздник в США, который отмечается в четвертый четверг ноября. Накануне этого праздника в Лос-Анджелесе традиционно образовалась многокилометровая пробка, которую сняли с высоты птичьего полета.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Актеры Сэм Рокуэлл, Фрэнсис МакДорманд, Эллисон Джанни и Гэри Олдман позируют со статуэтками Оскар во время 90-й ежегодной премии Американской Киноакадемии
    Оскар-2018. Соцсети: где новые титаники и форрест гампы?
    16:07 05.03.2018
    550
    Награды американской киноакадемии очередной раз нашли своих героев. Триумфатором церемонии "Оскар"-2018 стал фильм Гильермо дель Торо "Форма воды" - он удостоился сразу четырех статуэток. Первый "Оскар" получил всемирно и известный актер Гэри Олдмен.
    Актриса Фрэнсис МакДорманд, обладательница Оскара в номинации Лучшая женская роль в кинофильме Три билборда на границе Эббинга, Миссури
    СМИ узнали о краже "Оскара", актриса ушла в слезах
    20:38 05.03.2018
    434
    Неизвестный забрал золотую статуэтку "Оскар" у Фрэнсис Макдорманд. Поиски именной награды поначалу не увенчались успехом, и актриса, как сообщили СМИ, покинула празднование в слезах в сопровождении супруга.
    Документальный фильм о допинг-скандале вокруг России получил Оскар
    Документальный фильм о допинг-скандале вокруг России получил "Оскар"
    03:50 05.03.2018
    338
    Ведущий вечера Джимми Киммел пошутил после вручения награды фильму "Икар": "По крайней мере сейчас мы знаем, что Путин не вмешался в это соревнование".
    Форма воды завоевала главную награду Оскара
    "Форма воды" завоевала главную награду "Оскара"
    06:52 05.03.2018
    336
    Имя победителя назвали легендарная пара Бонни и Клайд из одноименной картины 1961 года - актеры Данауэй Фэй и Уоррен Битти. "Форма воды" - история о любви женщины-инвалида и чудовища-амфибии, выращенного в секретной американской лаборатории.
    Актриса Фрэнсис МакДорманд, обладательница Оскара в номинации Лучшая женская роль в кинофильме Три билборда на границе Эббинга, Миссури
    "Оскар" за лучшую женскую роль завоевала Фрэнсис Макдорманд
    06:39 05.03.2018
    266
    Актриса Фрэнсис Макдорманд завоевала "Оскар" за "лучшую женскую роль". Она исполнила главную роль в драме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".
    Актеры Сэм Рокуэлл, Фрэнсис МакДорманд, Эллисон Джанни и Гэри Олдман позируют со статуэтками Оскар во время 90-й ежегодной премии Американской Киноакадемии
    Фото дня. В Лос-Анджелесе раздали "Оскары"
    20:05 05.03.2018
    186
    "Оскара" за лучшее исполнение главных ролей получили Фрэнсис Макдорманд и Гэри Олдман, а награды за роли второго плана завоевали Сэм Рокуэлл и Эллисон Дженни.
    Актриса Аллисон Джанни позирует с Оскаром за лучшую актрису второго плана
    "Оскар" 2018. Объявлены лучшие актер и актриса второго плана
    05:33 05.03.2018
    129
    Эллисон Дженни завоевала "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана, а Сэм Рокуэлл - за лучшую мужскую роль второго плана. "Оскар" вручается в 24 категориях.
    Актер Гэри Олдман позирует с Оскаром за лучшую мужскую роль в фильме Темные времена во время 90-й ежегодной премии Американской Киноакадемии
    Гэри Олдман завоевал премию "Оскар" за роль Черчилля
    06:29 05.03.2018
    126
    Для 59-летнего британского актера Гэри Олдмана, исполнившего Уинстона Черчилля в исторической драме "Темные времена", это вторая номинация на "Оскар".
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