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Премьера "Звездных войн. Пробуждение силы", самого ожидаемого фильма года, прошла вечером в понедельник в трех голливудских кинотеатрах, в том числе в Китайском театре Граумана в Голливуде, где в 1977-м была показана первая лента эпопеи.