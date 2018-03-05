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    Документальный фильм о допинг-скандале вокруг России получил "Оскар"

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    Ведущий вечера Джимми Киммел пошутил после вручения награды фильму "Икар": "По крайней мере сейчас мы знаем, что Путин не вмешался в это соревнование".
    Документальный фильм о допинг-скандале вокруг России получил Оскар
    twitter.com/theacademy

    КИЕВ, 5 мар — РАИ Новости Украина. Документальный фильм Брайана Фогеля "Икар" о допинг-скандале в России завоевал премию киноакадемии США "Оскар".

    "Да, этот фильм о России, но что важнее, он о необходимости говорить правду", — сказал режиссер картины, получая награду. Он посвятил ее экс-главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову, откровения которого легли в основу его картины. Режиссер заявил, что жизнь Родченкова "находится в опасности".

    43-я церемония награждения Cesar Awards ceremony. Актриса Пенелопа Крус во время вручения ей Почетного Сезара с режиссером Педро Альмодоваром
    REUTERS Benoit Tessier
    Накануне церемонии "Оскар", в Париже вручили кинопремию "Сезар"

    За награду в документалистке также боролись французская лента "Лица, деревни", датско-сирийский фильм о войне "Последние люди в Алеппо", американский фильм "Abacus, достаточно маленький, чтобы посадить" о судебной тяжбе маленького районного банка с США, а также "Стронг Айленд", в котором режиссер Янс Форд поднимает тему расового неравенства в Америке на примере жестокого убийства ее брата и бездействия полиции и правосудия.

    Ведущий вечера Джимми Киммел пошутил после вручения награды фильму "Икар": "По крайней мере сейчас мы знаем, что Путин не вмешался в это соревнование".

    ​Родченков в 2016 году рассказал New York Times о "допинговой программе" в России и стал информатором WADA, что послужило началом крупного международного скандала. Российские власти неоднократно опровергали утверждения Родченкова, заявлявшего о подмене допинг-проб российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи.

    Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Макларен
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Новые жертвы Макларена? 31 биатлонист РФ и новый допинговый скандал

    Позже МОК создал две комиссии для расследования возможных нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами на сочинских Играх. Комиссия Дениса Освальда занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи, комиссия Шмида анализировала информацию о возможном государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему. В докладе комиссии Шмида отмечалось, что доказательств поддержки высшими госорганами власти РФ "допинговой системы" найдено не было. Власти РФ неоднократно заявляли об отсутствии в стране господдержки применения допинга в спорте.

    Расследование во многом базировалось на показаниях Родченкова. В итоге от участия в Олимпиадах были пожизненно отстранены 43 российских спортсмена, их результаты на Играх в Сочи аннулированы. Позднее CAS полностью удовлетворил апелляции 28 россиян на данные решения МОК, апелляции еще 11 российских спортсменов были удовлетворены частично (пожизненное отстранение от Олимпиад отменено, но в силах оставлено отстранение от Игр-2018).

    Девяностая церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" проходит в театре "Долби" в Лос-Анджелесе.

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