Прокуратура рассматривает дело в отношении Спейси о половых преступлениях

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Дело в отношении знаменитого американского актера Кевина Спейси о половых преступлениях находится на рассмотрении районного прокурора Лос-Анджелеса, сообщает телеканал CNN.

Отмечается, дело в прокуратуру было передано районной полиции 5 апреля. Других деталей не приводится.

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Вокруг Кевина Спейси из-за обвинений в домогательствах разразился крупный скандал, который начался с заявления звезды сериала Star Trek Энтони Рэппа, сообщившего, что когда ему было 14 лет, пьяный Спейси попытался соблазнить его. Спейси заявлял, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему на тот момент Рэппу, однако принес ему свои извинения.

Впоследствии мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что якобы стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Спейси, и знает многих других людей, которые оказались в аналогичной ситуации. К настоящему моменту число людей, заявивших о домогательствах со стороны актера, составляет несколько десятков человек.

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