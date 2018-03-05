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    Культура

    "Форма воды" завоевала главную награду "Оскара"

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    Имя победителя назвали легендарная пара Бонни и Клайд из одноименной картины 1961 года - актеры Данауэй Фэй и Уоррен Битти. "Форма воды" - история о любви женщины-инвалида и чудовища-амфибии, выращенного в секретной американской лаборатории.
    Форма воды завоевала главную награду Оскара
    twitter.com/theacademy

    КИЕВ, 5 мар – РАИ Новости Украина. Фильм мексиканского режиссера Гильермо дель Торо "Форма воды" завоевал главную награду киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучший фильм года".

    Девяностая церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе.

    Документальный фильм о допинг-скандале вокруг России получил Оскар
    twitter.com/theacademy
    Документальный фильм о допинг-скандале вокруг России получил "Оскар"

    Имя победителя назвали легендарная пара Бонни и Клайд из одноименной картины 1961 года — актеры Данауэй Фэй и Уоррен Битти, которым в прошлом году "не повезло" — они вскрыли не тот конверт и ошибочно провозгласили мюзикл "Ла-ла-ленд" победителем, тогда как киноакадемики присудили победу фильму "Лунный свет".

    На главную награду "Оскара" в категории "Лучший фильм" в этом году претендовали девять картин: "Прочь", "Леди Берд", "Призрачная нить", "Темные времена", "Форма воды", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Зови меня своим именем", "Дюнкерк" и "Секретное досье".

    "Форма воды" — история о любви женщины-инвалида и чудовища-амфибии, выращенного в секретной американской лаборатории, являлась лидером по числу номинаций, была представлена в 13 категориях.

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    Напомним, награду киноакадемии США "Оскар" за "лучшую женскую роль" завоевала исполнительница главной роли в драме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Фрэнсис Макдорманд.

    Актер Гэри Олдман завоевал премию киноакадемии США "Оскар" за "Лучшую мужскую роль". Для 59-летнего британского актера, исполнившего Уинстона Черчилля в исторической драме "Темные времена", это вторая номинация на "Оскар".

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