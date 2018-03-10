Иньярриту завоевал приз за выдающиеся достижения в режиссуре художественного фильма за ленту "Выживший". Он стал первым режиссером, получившим награду второй год подряд. В прошлом году победу режиссеру принес фильм "Бердмен".
"Бердмэн" повествует о судьбе актера, который готовит бродвейскую постановку. Для Иньярриту, известного также по картинам "Вавилон", "21 грамм" и "Бьютифул", это пятая номинация на "Оскар" и первая победа.
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