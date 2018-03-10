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    Алехандро Гонсалес Иньярриту

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Алехандро Гонсалес Иньярриту во время 88-й церемонии вручения премии Оскар в Голливуде
    Киноакадемия США второй год подряд присудила "Оскар" за режиссуру Иньярриту
    06:55 29.02.2016
    212"Оскар-2016". Победители
    Победу Алехандро Гонсалесу Иньярриту принес фильм "Выживший". Кинорежиссер посвятил награду своему отцу и отметил, что когда человек творит, "цвет кожи и длина волос перестают иметь значение".
    Алехандро Гонсалес Иньярриту
    Фильм "Выживший" получил награду Гильдии режиссеров США
    19:43 07.02.2016
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    Иньярриту завоевал приз за выдающиеся достижения в режиссуре художественного фильма за ленту "Выживший". Он стал первым режиссером, получившим награду второй год подряд. В прошлом году победу режиссеру принес фильм "Бердмен".
    Алехандро Гонсалес Иньярриту. Архивное фото
    "Золотой глобус" за лучшую режиссуру получил Алехандро Иньярриту
    05:36 11.01.2016
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    Иньярриту дал очень высокую оценку актерской работе Леонардо Ди Каприо, претендующему за роль в фильме "Выживший" на "Золотой глобус" в главной актерской номинации.
    Кадр из фильма
    "Бердмэн" завоевал "Оскара" в номинации "лучший фильм" года
    07:15 23.02.2015
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    Фильм-трагикомедия, повествующая о судьбе некогда известного актера, который готовится сыграть роль в бродвейской постановке, был представлен на нынешнем "Оскаре" в девяти номинациях.
    Подготовка к Оскару
    Алехандро Гонсалес Иньярриту получил "Оскар" за лучшую режиссуру
    06:59 23.02.2015
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    "Бердмэн" повествует о судьбе актера, который готовит бродвейскую постановку. Для Иньярриту, известного также по картинам "Вавилон", "21 грамм" и "Бьютифул", это пятая номинация на "Оскар" и первая победа.
    Мексиканский режиссер Алехандро Гонсалеса Иньярриту
    Актерский состав "Бердмэна" получил премию Гильдии киноактеров США
    08:48 26.01.2015
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    Фильм Иньярриту рассказывает о судьбе актера, который готовится сыграть роль в бродвейской постановке. Актеры фильма Майкл Китон, Эдвард Нортон и Эмма Стоун не получили наград в личной номинации.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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