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    Motorhead

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Покойный гитарист Motorhead Эдди Кларк
    Умер "Быстрый Эдди" - гитарист легендарной группы Motorhead
    15:57 11.01.2018
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    Рок-группа Motorhead сообщила о кончине гитарста Эдди Кларка, который записал пять наиболее известных альбомов в 1970-1980 годах.
    Похороны лидера группы Motörhead
    Похороны лидера группы Motörhead 
    15:50 10.01.2016
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    В Лос-Анджелесе состоялись похороны легендарного рок-музыканта, лидера группы Motörhead, Лемми Килмистера. На траурной церемонии, которая транслировалась в YouTube, присутствовали другие участники Motörhead.
    Умер лидер британской рок-группы Motorhead Лемми Килмистер
    Скончался лидер рок-группы Motorhead Лемми Килмистер 
    15:05 29.12.2015
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    Вокалист и основатель британской хард-рок группы Motorhead Лемми Килмистер скончался на 71 году жизни от рака, сообщается на своей официальной странице группы в социальной сети Facebook.
    Лидер Motorhead Лемми Килмистер
    Умер лидер британской рок-группы Motorhead Лемми Килмистер
    03:35 29.12.2015
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    Легендарный рокер скончался от рака на 71-ом году жизни. Как сообщается на странице группы в Facebook, музыкант узнал о своей болезни лишь 26 декабря.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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