"Оскар" 2018. Объявлены лучшие актер и актриса второго плана

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Эллисон Дженни завоевала "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Тоня против всех".
За победу в этой категории также боролись Мэри Джей Блайдж ("Ферма Мадбаунд"), Октавия Спенсер ("Форма воды"), Лори Меткалф ("Леди Берд") и Лесли Мэнвилл ("Призрачная нить").
And the Oscar goes to… pic.twitter.com/ldZy6GD5ca— The Academy (@TheAcademy) 5 марта 2018 г.
Сэм Рокуэлл получил премию киноакадемии США "Оскар" за роль второго плана в картине "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".
В этой категории были также представлены Уиллем Дефо ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури"), Вуди Харрельсон ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури"), Ричард Дженкинс ("Форма воды"), Кристофер Пламмер ("Все деньги мира").
Backstage at the #Oscars with #SamRockwell, #ChrisMessina, #MattRoss and pals pic.twitter.com/sFDei3JeHJ— The Academy (@TheAcademy) 5 марта 2018 г.
"Оскар" вручается в 24 категориях. Девяностая церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе.
Документальный фильм Брайана Фогеля "Икар" о допинг-скандале в России завоевал премию киноакадемии США "Оскар".