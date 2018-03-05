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    "Оскар" 2018. Объявлены лучшие актер и актриса второго плана

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    Эллисон Дженни завоевала "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана, а Сэм Рокуэлл - за лучшую мужскую роль второго плана. "Оскар" вручается в 24 категориях.
    Премия Оскар. Архивное фото
    Фото: Academy of Motion Picture Arts and Sciences

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Эллисон Дженни завоевала "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Тоня против всех". 

    За победу в этой категории также боролись Мэри Джей Блайдж ("Ферма Мадбаунд"), Октавия Спенсер ("Форма воды"), Лори Меткалф ("Леди Берд") и Лесли Мэнвилл ("Призрачная нить").

    Сэм Рокуэлл получил премию киноакадемии США "Оскар" за роль второго плана в картине "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

    В этой категории были также представлены Уиллем Дефо ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури"), Вуди Харрельсон ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури"), Ричард Дженкинс ("Форма воды"), Кристофер Пламмер ("Все деньги мира").

    ​"Оскар" вручается в 24 категориях. Девяностая церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе.

    Документальный фильм Брайана Фогеля "Икар" о допинг-скандале в России завоевал премию киноакадемии США "Оскар".

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