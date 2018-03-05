"Оскар" 2018. Объявлены лучшие актер и актриса второго плана

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Эллисон Дженни завоевала "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Тоня против всех".

За победу в этой категории также боролись Мэри Джей Блайдж ("Ферма Мадбаунд"), Октавия Спенсер ("Форма воды"), Лори Меткалф ("Леди Берд") и Лесли Мэнвилл ("Призрачная нить").

And the Oscar goes to… pic.twitter.com/ldZy6GD5ca — The Academy (@TheAcademy) 5 марта 2018 г.

​Сэм Рокуэлл получил премию киноакадемии США "Оскар" за роль второго плана в картине "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

В этой категории были также представлены Уиллем Дефо ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури"), Вуди Харрельсон ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури"), Ричард Дженкинс ("Форма воды"), Кристофер Пламмер ("Все деньги мира").

​"Оскар" вручается в 24 категориях. Девяностая церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе.

Документальный фильм Брайана Фогеля "Икар" о допинг-скандале в России завоевал премию киноакадемии США "Оскар".