"Оскар" за лучшую женскую роль завоевала Фрэнсис Макдорманд

КИЕВ, 5 мар – РИА Новости Украина. Награду киноакадемии США "Оскар" за "лучшую женскую роль" завоевала исполнительница главной роли в драме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Фрэнсис Макдорманд.

Девяностая церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе.

В этой категории также были представлены актрисы Салли Хокинс ("Форма воды"), Марго Робби ("Тоня против всех"), Сирша Ронан ("Леди Берд") и Мерил Стрип ("Секретное досье").

Для Макдорманд, исполнившей роль Милдред Хейс, добивающейся правосудия после убийства своей дочери, это пятая в карьере номинация на "Оскар" и вторая победа, в 1997 году она завоевала "Оскар" за фильм "Фарго".

Best Actress winner Frances McDormand rallies the crowd. Presented by @ATT. #Oscars pic.twitter.com/6loAtYheKZ