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    "Оскар" за лучшую женскую роль завоевала Фрэнсис Макдорманд

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    Актриса Фрэнсис Макдорманд завоевала "Оскар" за "лучшую женскую роль". Она исполнила главную роль в драме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".
    Исполнительница главной роли в драме Три билборда на границе Эббинга, Миссури Фрэнсис Макдорманд
    twitter.com/theacademy

    КИЕВ, 5 мар – РИА Новости Украина. Награду киноакадемии США "Оскар" за "лучшую женскую роль" завоевала исполнительница главной роли в драме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Фрэнсис Макдорманд.

    Документальный фильм о допинг-скандале вокруг России получил Оскар
    twitter.com/theacademy
    Документальный фильм о допинг-скандале вокруг России получил "Оскар"

    Девяностая церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе.

    В этой категории также были представлены актрисы Салли Хокинс ("Форма воды"), Марго Робби ("Тоня против всех"), Сирша Ронан ("Леди Берд") и Мерил Стрип ("Секретное досье").

    Для Макдорманд, исполнившей роль Милдред Хейс, добивающейся правосудия после убийства своей дочери, это пятая в карьере номинация на "Оскар" и вторая победа, в 1997 году она завоевала "Оскар" за фильм "Фарго".

    Напомним, актер Гэри Олдман завоевал премию киноакадемии США "Оскар" за "Лучшую мужскую роль".

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