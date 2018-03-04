В Голливуде назовут лауреатов премии "Оскар": главные претенденты на награды

КИЕВ, 4 мар – РИА Новости Украина. Юбилейная, 90-ая, церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" пройдет в Лос-Анджелесе в воскресенье вечером.

Церемония вручения "Оскара" пройдет на сцене кинотеатра "Долби" (Dolby Theatre) в Лос-Анджелесе вечером в воскресенье и станет официальным окончанием 2017-го года в мире кино.

Второй год подряд ведущим "Оскара" станет хозяин вечернего сатирического шоу Джимми Киммел. Комментируя в преддверии новой церемонии казус-скандал прошлогоднего "Оскара", когда главная победа была ошибочно присуждена мюзиклу "Ла-ла-ленд" вместо выбранной киноакадемиками картины "Лунный свет", Киммел пообещал держать публику в тонусе и "посеять не тот конверт в целом ряде категорий, чтобы потом отбирать награду у победителей".

Подогрели внимание к прошлогодней ошибке, серьезно подмочившей репутацию организаторов "Оскара", и слухи о том, что объявлять и вручать главную награду вновь будут получившие "не тот конверт" в прошлом году Данауэй Фэй и Уоррен Битти. Как сообщают СМИ накануне церемонии, легендарная пара Бонни и Клайд из одноименной картины 1961 года, надеется не повторить ошибку и репетируют шутки об этом на предстоящей церемонии.

Судьбу "Оскаров", присуждаемых в 24 категориях с 1929 года, решают около 7 тысяч членов Академии кинематографических искусств и наук США. По данным открытых источников, менее 30% из них – представительницы "слабого пола" и лишь 13% — представители "расовых меньшинств" (не белые). В целом же, несмотря на ряд реформ последних лет, киноакадемия представлена "белыми мужчинами около 75-лет", возглавляет ее 75-летний оператор Джон Бейли.

Трехчасовую церемонию вручения награды в прямом эфире будет транслировать телеканал ABC, ее смогут увидеть в 225 странах и регионах мира.

Несмотря на то, что организаторы не планировали превращать "Оскар" в платформу для массовых акций, как это было на "Золотом глобусе" и BAFTA, куда в знак поддержки движения #MeToo и Time's Up практически все гости пришли в черном, ожидается, что тема сексуального насилия и гендерного неравенства в киноиндустрии неминуемо будет доминировать в ходе предстоящего вечера.

Как заявили продюсеры шоу незадолго до главной киноночи года, их цель – отметить достижения кино и его создателей, не вдаваться в политику, но при этом не игнорировать существующие проблемы. О том, удастся ли киноакадемии соблюсти баланс "праздника кино" и социальной ответственности, покажет лишь предстоящий юбилейный вечер.

На главную награду "Оскара" в категории "Лучший фильм" в этом году претендуют девять картин: "Прочь", "Леди Берд", "Призрачная нить", "Темные времена", "Форма воды", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Зови меня своим именем", "Дюнкерк" и "Секретное досье".

Лидером по числу номинаций стала картина "Форма воды" о любви женщины-инвалида и чудовища-амфибии, выращенного в секретной американской лаборатории. Критики профильного издания Indiewire прочат фильму победу в четырех из 13 номинаций, в том числе в категории "лучший фильм года". Наиболее вероятными конкурентами ей Indiewire считает триллер "Прочь" и триумфатора "Золотого глобуса" и приз британской киноакадемии BAFTA "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Практически предрешенной, по мнению кинокритиков, считается судьба золотой статуэтки в режиссерской категории: победу в ней прочат мексиканскому режиссуру Гильермо дель Торо за картину "Форма воды". Конкуренцию ему в этой категории составят Грета Гервиг ("Леди Берд"), Джордан Пил ("Прочь"), Кристофер Нолан ("Дюнкерк") и Пол Томас Андерсен ("Призрачная нить").

В категории "Лучшая женская роль" наиболее вероятным победителем считается Фрэнсис Макдорманд ("Три билборда"), для которой это пятая в карьере номинация на "Оскар" после победы за фильм "Фарго" в 1997 году. В этой категории также представлены Салли Хокинс ("Форма воды"), Марго Робби ("Тоня против всех"), Сирша Ронан ("Леди Берд") и Мерил Стрип ("Секретное досье").

Интриги не ожидают киноманы и в борьбе за "Лучшую мужскую роль": фаворитом гонки считается 59-летний британский актер Гэри Олдман, которому исполнение Уинстона Черчиля в исторической драме "Темные времена" принесло первую номинацию на "Оскар" в карьере. В этой категории также представлены Тимоти Шаламе ("Зови меня своим именем"), Дэниел Калуя ("Прочь"), Дэниел Дэй-Льюис ("Призрачная нить") и Дэнзел Вашингтон ("Роман Израэл, Esq."). Макдорманд и Олдман ранее завоевали "Золотой глобус", премию актерской гильдии США и награду BAFTA.

Предрешенной считают наблюдатели и судьбу награды за лучшие роли второго плана: считается, что наибольшие шансы у Сэма Рокуэлла ("Три билборда") и Эллисон Дженни ("Тоня против всех"), в категории за роль второго плана также представлены Вуди Харрельсон, Уиллем Дефо ("Проект "Флорида"), Ричард Дженкинс ("Форма воды"), Кристофер Пламмер ("Все деньги мира"), Мэри Джей Блайдж ("Ферма Мадбаунд"), Октавия Спенсер ("Форма воды"), Лори Меткалф ("Леди Берд") и Лесли Мэнвилл ("Призрачная нить").