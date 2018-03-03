Накануне церемонии "Оскар", в Париже вручили кинопремию "Сезар"

Виктория Иванова — Париж, для РИА Новости Украина

Фильм режиссера Робина Кампийо "120 ударов в минуту" (120 battements par minute) признан лучшим фильмом по версии Французской академии кинематографических искусств и техники и удостоен статуэтки "Сезар" — самой престижной французской кинопремии.

Сюжет киноленты разворачивается в 1990-х годах и рассказывает о борьбе против всеобщего безразличия к остро стоящей проблеме распространения СПИДа.

Главная награда кинопремии не стала для картины единственной — в соответствии с ожиданиями критиков фильм одержал победу еще в нескольких номинациях, сообщают РИА Новости.

В частности, сценарий фильма был отмечен как "Лучший оригинальный сценарий". Антуан Рейнарц, сыгравший в этой картине, был отмечен в номинации "Лучшая мужская роль второго плана".

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Альбер Дюпонтель, снявший картину "До свидания там, наверху" (Au revoir là-haut), был удостоен награды в номинации "Лучший режиссер".

Сванн Арло, в 2016 году уже номинировавшийся на "Сезар", но не получивший статуэтку в номинации "Лучший подающий надежды актер", в этот раз был удостоен награды за "Лучшую мужскую роль" в фильме "Мелкий фермер" (Petit paysan) Юбера Шаруэля. Актриса Сара Жиродо, также снимавшаяся в этой ленте, была награждена за "Лучшую женскую роль второго плана".

Награда в номинации "Лучшая актриса" досталась Жанне Балибар за роль в картине "Барбара" (Barbara) Матье Амальрика.

Впервые в истории премии вручался "Сезар" зрительских симпатий. Его статуэтку получила кинолента "Возьми меня штурмом" Дани Буна.

REUTERS Benoit Tessie 43-я церемония награждения Cesar Awards Ceremony. Одним из главных событий церемонии стало вручение приза зрительских симпатий комедийный боевик "Возьми меня штурмом" режиссера Дани Буна

За звание "Лучшего зарубежного фильма" по версии Французской академией кинематографических искусств и техники сражались семь фильмов, в числе которых — "Дюнкерк" (Dunkerque) Кристофера Нолана, "Ла-Ла-Ленд" (La La Land) Дэмьена Шазелла и "Квадрат" (The Square) Рубена Эстлунда.

Победу в номинации одержал фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь". Картина рассказывает о современной московской семье, которая переживает тяжелый и мучительный развод. Главные герои Женя и Борис фактически еще являются супругами, но каждый из них уже начал новую жизнь, им не терпится покончить с формальностями и развестись. В череде конфликтов и взаимных претензий главные герои перестают замечать единственного ребенка, 12-летнего Алешу, который чувствует себя совершенно ненужным и однажды неожиданно исчезает.

Фильм не раз получал высокие награды, в частности, Приз жюри 70-го Каннского международного кинофестиваля, Гран-при на международных фестивалях в Мюнхене и Лондоне.

Звягинцев также получил национальную кинопремию "Золотой орел" как лучший режиссер за фильм "Нелюбовь".

43-я церемония вручения премии прошла в пятницу в парижском концертном зале "Плейель". Ведущим вечера был харизматичный французский актер Маню Пайе, появившийся на сцене, как и многие мужчины в зале, в галстуке-бабочке.

Началу церемонии положил мюзикл, в котором вместе с поющим Пайе на сцене оказались танцующие актеры в золотых костюмах статуэток премии. Перед гостями праздника прошел настоящий, но очень короткий, спектакль — яркий, живой, а местами даже трогательный. Следом за ним началось совсем другое представление, не менее живое, подогреваемое интригой — чьи имена будут вписаны в новую страничку истории кинопремии.

Председателем церемонии стала французская актриса Ванесса Паради, в далеком 1990 году получившая "Сезара" за работу в фильме "Белая свадьба" как самая многообещающая актриса. Паради вышла на сцену в ярко-розовом платье с длинными, летящими, полупрозрачными рукавами.

REUTERS Benoit Tessier 43-я церемония награждения Cesar Awards Ceremony. Лучшей актрисой названа Жанна Балибар, сыгравшая в картине «Барбара»

Почти все участники торжественного вечера, включая ведущего и президента, закрепили на своих нарядах белые ленточки в знак борьбы против насилия над женщинами. Инициатором акции стала французская актриса и режиссер Тони Маршалл, фильм которой под названием "Салон красоты "Венера" был удостоен "Сезара" в 2000 году. Вместе с Маршалл организаторами акции выступило объединение La Fondation des Femmes, символом которого как раз и является такая ленточка.

Обладателем "Почетного Сезара" стала испанская киноактриса Пенелопа Крус, пришедшая на церемонию в роскошном платье насыщенно-фиолетового цвета, обнажающем плечи. Для представления коллеги на сцену поднялась прекрасная француженка Марион Котийяр, выбравшая для торжества асимметричное, открывающее одно плечо короткое платье со шлейфом. А вручил заветную скульптуру испанский режиссер Педро Альмодовар, не раз снимавший Крус в своих картинках.

Темпераментная испанка не смогла сдержать слез, когда получила свою награду. Благодарности актриса произносила на двух языках — французском и испанском, несколько раз вставляя фразы на английском.

"Большое спасибо! Сколько эмоций!… Франция всегда была щедра ко мне. Вы сделали так, что я чувствую себя как дома в вашем кино", — сказала она.

Самыми гордыми свидетелями награждения Крус стали ее близкие — мама и муж, также приехавшие в Париж.

REUTERS Benoit Tessier 43-я церемония награждения Cesar Awards Ceremony. Актеры Пьер Ришар и Софи Марсо на церемонии награждения

Радостные мгновения объявления победителей в номинациях перемежались моментами светлой грусти — на большом экране появлялись имена звезд, режиссеров и сотрудников киноиндустрии, ушедших в прошлом году. В их числе вспомнили актера Жана Рошфора, певицу Франс Галль, певца Джонни Холлидея и многих других покинувших мир знаменитостей.

Премия "Сезар" (Cesar) ежегодно вручается Французской академией кинематографических искусств и техники с 1976 года. Ее победители выбираются по результатам тайного голосования членов академии, которая на сегодняшний день насчитывает более 4,6 тысячи человек. Идея вручения премии принадлежит французскому продюсеру Жоржу Кравенну, основавшему Академию.

Дизайн статуэтки "Сезар" был разработан французским скульптором Сезаром Бальдаччини, в честь которого и была названа кинопремия. Каждая фигурка весит больше 3,5 килограмма.