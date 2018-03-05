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    Культура

    Гэри Олдман завоевал премию "Оскар" за роль Черчилля

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    Для 59-летнего британского актера Гэри Олдмана, исполнившего Уинстона Черчилля в исторической драме "Темные времена", это вторая номинация на "Оскар".
    Актер Гэри Олдман завоевал премию киноакадемии США Оскар за Лучшую мужскую роль
    twitter.com/theacademy

    КИЕВ, 5 мар – РИА Новости Украина. Актер Гэри Олдман завоевал премию киноакадемии США "Оскар" за "Лучшую мужскую роль".

    Девяностая церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе.

    Документальный фильм о допинг-скандале вокруг России получил Оскар
    twitter.com/theacademy
    Документальный фильм о допинг-скандале вокруг России получил "Оскар"

    Для 59-летнего британского актера, исполнившего Уинстона Черчилля в исторической драме "Темные времена", это вторая номинация на "Оскар".

    В этой категории конкуренцию ему составили Тимоти Шаламе ("Зови меня своим именем"), Дэниел Калуя ("Прочь"), Дэниел Дэй-Льюис ("Призрачная нить") и Дэнзел Вашингтон ("Роман Израэл, Esq."). Олдман ранее завоевал "Золотой глобус", премию актерской гильдии США и награду BAFTA.

    Напомним, награду киноакадемии США "Оскар" за "лучшую женскую роль" завоевала исполнительница главной роли в драме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Фрэнсис Макдорманд.

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