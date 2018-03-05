Гэри Олдман завоевал премию "Оскар" за роль Черчилля

КИЕВ, 5 мар – РИА Новости Украина. Актер Гэри Олдман завоевал премию киноакадемии США "Оскар" за "Лучшую мужскую роль".

Девяностая церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе.

Для 59-летнего британского актера, исполнившего Уинстона Черчилля в исторической драме "Темные времена", это вторая номинация на "Оскар".

В этой категории конкуренцию ему составили Тимоти Шаламе ("Зови меня своим именем"), Дэниел Калуя ("Прочь"), Дэниел Дэй-Льюис ("Призрачная нить") и Дэнзел Вашингтон ("Роман Израэл, Esq."). Олдман ранее завоевал "Золотой глобус", премию актерской гильдии США и награду BAFTA.

Напомним, награду киноакадемии США "Оскар" за "лучшую женскую роль" завоевала исполнительница главной роли в драме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Фрэнсис Макдорманд.