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    Led Zeppelin

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Led Zeppelin
    Песня Stairway to Heaven принесла Led Zeppelin $58 млн
    03:14 18.06.2016
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    Эксперт Майкл Эйнхорн в ходе судебного заседания заявил, что Плант и Пейдж получили 58,5 миллиона долларов как композиторы Stairway to Heaven. Истцы намерены получить выплаты в том размере, который будет доказан в суде.
    Led Zeppelin
    Слушания по делу о плагиате против Led Zeppelin начались в США
    11:59 15.06.2016
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    Как отмечается, вступление к песне Stairway to Heaven похоже на вступление песни Taurus американской группы Spirit, написанной в 1968 году. Сторона защиты продолжает отрицать обвинения.
    Российский певец Юрий Лоза
    Продюсер Rolling Stones и Led Zeppelin вступил в дискуссию с Юрием Лозой
    16:25 20.04.2016
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    Продюсер Rolling Stones и Led Zeppelin признался, что обвинения Юрия Лозы звучат очень интересно, и поинтересовался, кто это такой и сколько ему лет.
    Led Zeppelin
    Группу Led Zeppelin уличили в "частичном плагиате"
    19:44 12.04.2016
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    Окружной судья Лос-Анджелеса решил, что двухминутное вступление песни Stairway to Heaven похоже на начало композиции Taurus группы Spirit. Лидеры Led Zeppelin предстанут перед судом 10 мая, сообщает The Guardian.
    Led Zeppelin. Архивное фото
    Музыкантов Led Zeppelin допросили по делу о плагиате
    04:23 04.02.2016
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    Адвокат истцов Френсис Александр Малофий заявил, что вступление к песне Stairway to Heaven похоже на вступление песни Tauru американской группы Spirit, написанной в 1968 году.
    Музыкальный фестиваль
    Экс-вокалист Led Zeppelin Плант отменил концерты в Москве и Петербурге
    21:59 19.03.2014
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    Концерты экс-вокалиста британской рок-группы Led Zeppelin Роберта Планта, которые должны были пройти в России в июне, отменены.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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