Эксперт Майкл Эйнхорн в ходе судебного заседания заявил, что Плант и Пейдж получили 58,5 миллиона долларов как композиторы Stairway to Heaven. Истцы намерены получить выплаты в том размере, который будет доказан в суде.
Окружной судья Лос-Анджелеса решил, что двухминутное вступление песни Stairway to Heaven похоже на начало композиции Taurus группы Spirit. Лидеры Led Zeppelin предстанут перед судом 10 мая, сообщает The Guardian.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.