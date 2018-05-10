Полиция Лос-Анджелеса расследует пропажу костюма "Железного человека"

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КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Полиция Лос-Анджелеса проводит расследование в связи с исчезновением со склада костюма стоимостью около 325 000 долларов, который носил Роберт Дауни-младший на съемках фильма "Железный человек", сообщает газета Los Angeles Times.

Как заявил представитель полиции Кристофер Ноу, знаменитый красно-золотой костюм исчез со склада приблизительно в период с февраля по конец апреля, однако пропажу заметили только во вторник. По его словам, сотрудники склада "случайно" решили проверить его и обнаружили, что он пропал. Кто конкретно сообщил о краже, не уточняется.

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Научно-фантастический боевик "Железный человек", снятый на основе комиксов Marvel, вышел в прокат в 2008 году. Впоследствии на экраны вышли еще две части популярной франшизы. Главную роль в фильмах исполнил американский актер Роберт Дауни-младший.