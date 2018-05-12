Беременная Лобода снимает клип в США

Фото instagram.com/lobodaofficial

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Беременная украинская певица Светлана Лобода, которая ждет рождения второго ребенка, опубликовала свои фотографии на съемках клипа в Лос-Анджелесе (Калифорния, США).

Смотрите также: "Принцесса и королева". Лобода поделилась семейным видео

На одном из снимков заметен округлившийся живот певицы, которая позировала в шляпе с большими полями.

Фото instagram.com/lobodaofficial Светлана Лобода на съемках в Лос-Анджелесе

"Время приближалось, а они все снимали", "На площадке надо быть серьезным", "Главное — выбрать ракурс", — так Светлана подписала фотографии, на которых она очевидно принимает непосредственное участие в режиссировании будущего видеоклипа.

Ранее сообщалось, что Лобода прибыла в США, чтобы рожать там своего второго ребенка. Украинская певица с родными живет в Лос-Анджелесе в доме с большим бассейном.