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    Культура

    Беременная Лобода снимает клип в США

    (обновлено: )79
    Украинская певица отправилась в Калифорнию, чтобы принять участие в съемках музыкального видео. Беременная Лобода также приняла участие в режиссировании будущего клипа.
    Светлана Лобода на съемках в Лос-Анджелесе
    Фото instagram.com/lobodaofficial

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Беременная украинская певица Светлана Лобода, которая ждет рождения второго ребенка, опубликовала свои фотографии на съемках клипа в Лос-Анджелесе (Калифорния, США).

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    На одном из снимков заметен округлившийся живот певицы, которая позировала в шляпе с большими полями.

    Фото instagram.com/lobodaofficial
    Светлана Лобода на съемках в Лос-Анджелесе

    "Время приближалось, а они все снимали", "На площадке надо быть серьезным", "Главное — выбрать ракурс", — так Светлана подписала фотографии, на которых она очевидно принимает непосредственное участие в режиссировании будущего видеоклипа.

    Ранее сообщалось, что Лобода прибыла в США, чтобы рожать там своего второго ребенка. Украинская певица с родными живет в Лос-Анджелесе в доме с большим бассейном.

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