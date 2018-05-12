Беременная Лобода снимает клип в США

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Беременная украинская певица Светлана Лобода, которая ждет рождения второго ребенка, опубликовала свои фотографии на съемках клипа в Лос-Анджелесе (Калифорния, США).
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На одном из снимков заметен округлившийся живот певицы, которая позировала в шляпе с большими полями.
"Время приближалось, а они все снимали", "На площадке надо быть серьезным", "Главное — выбрать ракурс", — так Светлана подписала фотографии, на которых она очевидно принимает непосредственное участие в режиссировании будущего видеоклипа.
Ранее сообщалось, что Лобода прибыла в США, чтобы рожать там своего второго ребенка. Украинская певица с родными живет в Лос-Анджелесе в доме с большим бассейном.