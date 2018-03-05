СМИ узнали о краже "Оскара", актриса ушла в слезах

ANGELA WEISS / AFP

КИЕВ, 5 мар – РИА Новости Украина. В США арестовали мужчину, предположительно, пытавшегося похитить золотую статуэтку "Оскар" у получившей премию киноакадемии США за главную женскую роль Фрэнсис Макдорманд, пишет People.

О неприятном инциденте сообщило также издание USA Today: на организуемом киноакадемией торжестве 60-летняя актриса в какой-то момент потеряла из виду свою награду. К тому времени на статуэтке уже успели выгравировать имя Макдорманд. Поиски именного "Оскара" поначалу не увенчались успехом, и актриса, как сообщили СМИ, покинула празднование в слезах в сопровождении супруга.

О краже была проинформирована служба охраны торжества, и пропавшая статуэтка вскоре была найдена.

Читайте также: Оскар-2018: без сенсаций, без сюрпризов, без скандалов

Как сообщила в Twitter журналист The New York Times Кара Бакли, один "звездный" фотограф увидел статуэтку в руках неизвестного и перед тем, как забрать "Оскара", даже сделал снимок предполагаемого похитителя. На опубликованной Бакли фотографии изображен улыбающийся темнокожий мужчина в смокинге и бабочке.

"Охрана ищет этого мужчину, схватившего "Оскара" Фрэнсис Макдорманд и убежавшего с ним. Фотограф Вольфганг Пак остановил его, забрал "Оскар", и тот убежал. Говорят, что Фрэнсис сказала отпустить его", — написала журналист.

Security at the Governors Ball are looking for this guy, who grabbed Frances McDormand’s Oscar and ran out with it. Wolfgang Puck’s photographer stopped him, got the Oscar back, and the guy disappeared back into the ball. Apparently Frances has said to let him go. #Oscars #Drama pic.twitter.com/5tlsx4Ulwt — Cara Buckley (@caraNYT) 5 марта 2018 г.

​Киноакадемия пока официально никак не прокомментировала и даже не подтвердила инцидент.

Девяностая церемония вручения награды "Оскар" состоялась в Голливуде в воскресенье вечером. Победителем в категории "Лучший фильм года" стала картина "Форма воды". "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" была представлена в семи категориях и завоевала две награды: Макдорманд получила "Оскар" за лучшую женскую роль, Сэм Рокуэлл был отмечен за лучшую роль второго плана.