наверх
05.03.201822:53
Курсы валют НБУ
  • USD26.54- 0.13
  • EUR32.67+ 0.21
Рубрики
Ещё
    Культура

    СМИ узнали о краже "Оскара", актриса ушла в слезах

    Тема:

    Церемония "Оскар": триумф "Формы воды" (24)

    29302
    Неизвестный забрал золотую статуэтку "Оскар" у Фрэнсис Макдорманд. Поиски именной награды поначалу не увенчались успехом, и актриса, как сообщили СМИ, покинула празднование в слезах в сопровождении супруга.
    Актриса Фрэнсис МакДорманд, обладательница Оскара в номинации Лучшая женская роль в кинофильме Три билборда на границе Эббинга, Миссури
    ANGELA WEISS / AFP

    КИЕВ, 5 мар – РИА Новости Украина. В США арестовали мужчину, предположительно, пытавшегося похитить золотую статуэтку "Оскар" у получившей премию киноакадемии США за главную женскую роль Фрэнсис Макдорманд, пишет People.

    О неприятном инциденте сообщило также издание USA Today: на организуемом киноакадемией торжестве 60-летняя актриса в какой-то момент потеряла из виду свою награду. К тому времени на статуэтке уже успели выгравировать имя Макдорманд. Поиски именного "Оскара" поначалу не увенчались успехом, и актриса, как сообщили СМИ, покинула празднование в слезах в сопровождении супруга.

    Актеры Сэм Рокуэлл, Фрэнсис МакДорманд, Эллисон Джанни и Гэри Олдман позируют со статуэтками Оскар во время 90-й ежегодной премии Американской Киноакадемии
    FREDERIC J. BROWN / AFP
    Оскар-2018. Соцсети: где новые титаники и форрест гампы?

    О краже была проинформирована служба охраны торжества, и пропавшая статуэтка вскоре была найдена.

    Читайте также: Оскар-2018: без сенсаций, без сюрпризов, без скандалов

    Как сообщила в Twitter журналист The New York Times Кара Бакли, один "звездный" фотограф увидел статуэтку в руках неизвестного и перед тем, как забрать "Оскара", даже сделал снимок предполагаемого похитителя. На опубликованной Бакли фотографии изображен улыбающийся темнокожий мужчина в смокинге и бабочке.

    "Охрана ищет этого мужчину, схватившего "Оскара" Фрэнсис Макдорманд и убежавшего с ним. Фотограф Вольфганг Пак остановил его, забрал "Оскар", и тот убежал. Говорят, что Фрэнсис сказала отпустить его", — написала журналист.

    ​Киноакадемия пока официально никак не прокомментировала и даже не подтвердила инцидент.

    Девяностая церемония вручения награды "Оскар" состоялась в Голливуде в воскресенье вечером. Победителем в категории "Лучший фильм года" стала картина "Форма воды". "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" была представлена в семи категориях и завоевала две награды: Макдорманд получила "Оскар" за лучшую женскую роль, Сэм Рокуэлл был отмечен за лучшую роль второго плана.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Кинотеатр "Долби", на сцене которого прошла 90-я церемония награждения наградами Американской киноакадемии "Оскар"
    Церемония "Оскар": триумф "Формы воды"
    Последствия обстрела Авдеевки
    Донбасс: новое перемирие
    Евро
    Выборы в Италии: победа "правых" грозит ЕС