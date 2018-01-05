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    Фотоленты

    Лучшие фото украинской модели, разбившейся в аварии в США

    (обновлено: )47104
    Украинская модель Елизавета Кузьменко
    Украинская модель Елизавета Кузьменко
    Украинская модель Елизавета Кузьменко
    Украинская модель Елизавета Кузьменко
    Украинская модель Елизавета Кузьменко
    Украинская модель Елизавета Кузьменко
    Украинская модель Елизавета Кузьменко
    Украинская модель Елизавета Кузьменко
    Украинская модель Елизавета Кузьменко
    Украинская модель Елизавета Кузьменко
    Украинская модель Елизавета Кузьменко
    Украинская модель Елизавета Кузьменко
    Украинская модель Елизавета Кузьменко
    Украинская модель Елизавета Кузьменко
    Украинская модель Елизавета Кузьменко
    Украинская модель Елизавета Кузьменко
    Украинская модель Елизавета Кузьменко
    Украинская модель Елизавета Кузьменко
    соцсети
    Украинская модель Елизавета Кузьменко
    соцсети
    Украинская модель Елизавета Кузьменко
    соцсети
    Украинская модель Елизавета Кузьменко
    соцсети
    Украинская модель Елизавета Кузьменко
    соцсети
    Украинская модель Елизавета Кузьменко
    соцсети
    Украинская модель Елизавета Кузьменко
    соцсети
    Украинская модель Елизавета Кузьменко
    соцсети
    Украинская модель Елизавета Кузьменко
    соцсети
    Украинская модель Елизавета Кузьменко
    соцсети
    Украинская модель Елизавета Кузьменко
    соцсети
    Украинская модель Елизавета Кузьменко
    соцсети
    Украинская модель Елизавета Кузьменко
    соцсети
    Украинская модель Елизавета Кузьменко
    соцсети
    Украинская модель Елизавета Кузьменко
    соцсети
    Украинская модель Елизавета Кузьменко
    соцсети
    Украинская модель Елизавета Кузьменко
    соцсети

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    В Калифорнии произошла авария, в результате которого пострадали шесть человек. Среди них — известная украинская модель Елизавета Кузьменко.

    В момент столкновения она и фотограф Наталья Кордано ехали в такси Uber, когда в их авто врезался внедорожник Mercedes, которым управлял пьяный водитель.Такси перевернулось и Кузьменко получила тяжелейшие травмы. Позднее она впала в кому.

    23-летняя Елизавета Кузьменко известна своими провокационными фотосессиями, во время которых она позировала полуобнаженной. Девушка не стеснялась резко отвечать на комментарии пользователей в социальных сетях. Она публиковала свои фото под псевдонимом Bambi Liz Kuzmenko.

    Смотрите также: Модель plus-size скопировала образы Джиджи Хадид и Ким Кардашьян

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