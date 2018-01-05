Лучшие фото украинской модели, разбившейся в аварии в США

В Калифорнии произошла авария, в результате которого пострадали шесть человек. Среди них — известная украинская модель Елизавета Кузьменко.

В момент столкновения она и фотограф Наталья Кордано ехали в такси Uber, когда в их авто врезался внедорожник Mercedes, которым управлял пьяный водитель.Такси перевернулось и Кузьменко получила тяжелейшие травмы. Позднее она впала в кому.

23-летняя Елизавета Кузьменко известна своими провокационными фотосессиями, во время которых она позировала полуобнаженной. Девушка не стеснялась резко отвечать на комментарии пользователей в социальных сетях. Она публиковала свои фото под псевдонимом Bambi Liz Kuzmenko.

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