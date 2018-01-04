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    В мире

    В США произошло жуткое ДТП с украинской моделью

    (обновлено: )50423
    Как сообщают американские СМИ, украинская модель Елизавета Кузьменко и фотограф Наталья Кордано в Лос-Анджелесе попали в ДТП. Девушка находится в коме.
    Елизавета Кузьменко
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. В результате аварии в округе Фэрфакс в США, в которой пострадала украинская модель Елизавета Кузьменко и ее подруга, были госпитализированы шесть человек. Виновник ДТП попытался скрыться с места происшествия.

    Фото из открытых источников
    На месте ДТП в США с украинской моделью
    Фото из открытых источников
    На месте ДТП в США с украинской моделью

    Украинская модель Елизавета Кузьменко и фотограф Наталья Кордано в Лос-Анджелесе попали в ДТП. Сейчас девушка находится в коме.

    Как сообщает "CBS Los Angeles" со ссылкой на комментарий полиции Лос-Анджелеса, виновник аварии был задержан свидетелями.

    По словам полиции, пьяный водитель черного внедорожника Mercedes въехал в такси Uber Toyota Prius. В результате столкновения автомобиль перевернулся на крышу. Несмотря на это водитель смог вылезти из Mercedes и убежать, но был задержан.

    Напомним, во вторник вечером, 2 января, на повороте в село Белогородка под Киевом произошло крупное ДТП с участием судьи Киево-Святошинского райсуда Дмитрия Усатова. Служитель Фемиды оказался пьян и пытался скрыться с места ДТП на карете скорой помощи.

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