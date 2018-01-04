В США произошло жуткое ДТП с украинской моделью

Фото из открытых источников

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. В результате аварии в округе Фэрфакс в США, в которой пострадала украинская модель Елизавета Кузьменко и ее подруга, были госпитализированы шесть человек. Виновник ДТП попытался скрыться с места происшествия.

Фото из открытых источников На месте ДТП в США с украинской моделью

Фото из открытых источников На месте ДТП в США с украинской моделью

Украинская модель Елизавета Кузьменко и фотограф Наталья Кордано в Лос-Анджелесе попали в ДТП. Сейчас девушка находится в коме.

Как сообщает "CBS Los Angeles" со ссылкой на комментарий полиции Лос-Анджелеса, виновник аварии был задержан свидетелями.

По словам полиции, пьяный водитель черного внедорожника Mercedes въехал в такси Uber Toyota Prius. В результате столкновения автомобиль перевернулся на крышу. Несмотря на это водитель смог вылезти из Mercedes и убежать, но был задержан.

Напомним, во вторник вечером, 2 января, на повороте в село Белогородка под Киевом произошло крупное ДТП с участием судьи Киево-Святошинского райсуда Дмитрия Усатова. Служитель Фемиды оказался пьян и пытался скрыться с места ДТП на карете скорой помощи.