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    Фотоленты

    Горячая пампушка. Первая украинская модель plus size

    (обновлено: )76011
    Модель Мария Павлюк
    Модель Мария Павлюк
    Модель Мария Павлюк
    Модель Мария Павлюк
    Модель Мария Павлюк
    Модель Мария Павлюк
    Модель Мария Павлюк
    Модель Мария Павлюк
    Модель Мария Павлюк
    Модель Мария Павлюк
    Модель Мария Павлюк
    Модель Мария Павлюк
    1plus1.ua
    Модель Мария Павлюк
    instagram.com/modelxl1plus1
    Модель Мария Павлюк
    instagram.com/cosmopolitanukraine
    Модель Мария Павлюк
    instagram.com/mariyapavlyk
    Модель Мария Павлюк
    instagram.com/mariyapavlyk
    Модель Мария Павлюк
    instagram.com/mariyapavlyk
    Модель Мария Павлюк
    instagram.com/mariyapavlyk
    Модель Мария Павлюк
    instagram.com/mariyapavlyk
    Модель Мария Павлюк
    instagram.com/mariyapavlyk
    Модель Мария Павлюк
    instagram.com/mariyapavlyk
    Модель Мария Павлюк
    instagram.com/mariyapavlyk

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    В финале известного телепроекта "Модель XL" победительницей стала Мария Павлюк из Ивано-Франковска.

    Павлюк успешно обошла многих соперниц и стала настоящей звездой подиумов и глянца.

    Мария уже стала лицом бренда известного украинского дизайнера.

    Напомним, 26-летняя американская модель из Лос-Анджелеса Эшли Алексис  стала восходящей звездой среди пышных моделей. Алексис уже называют главной конкуренткой самой знаменитой модели plus size в мире Эшли Грэм.

    Смотрите также фотоленту: Экстравагантная Эшли Грэм. Когда есть, что показать

     

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