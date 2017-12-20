Горячая пампушка. Первая украинская модель plus size

В финале известного телепроекта "Модель XL" победительницей стала Мария Павлюк из Ивано-Франковска.

Павлюк успешно обошла многих соперниц и стала настоящей звездой подиумов и глянца.

Мария уже стала лицом бренда известного украинского дизайнера.

Напомним, 26-летняя американская модель из Лос-Анджелеса Эшли Алексис стала восходящей звездой среди пышных моделей. Алексис уже называют главной конкуренткой самой знаменитой модели plus size в мире Эшли Грэм.

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