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    Культура

    Вырез до пупка: известная модель продемонстрировала, как набрать миллион лайков

    (обновлено: )492
    Поклонники американской модели Эмили Ратажковски выразили восхищение ее снимков, поставив под фото более одного миллиона лайков в течение суток.
    Модель Эмилия Ратаковски
    Фото Instagram Эмилия Ратаковски

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Знаменитая американская модель Эмили Ратажковски опубликовала провокационное фото, в котором продемонстрировала откровенный наряд.

    Ратажковски встречала Новый год в кружевном платье с глубоким декольте.

    В течение суток снимок, опубликованный в Instagram модели, набрал 1,3 миллиона лайков.

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    Ранее украинская певица Ани Лорак записала видео-поздравление своим поклонникам. Для записи она также одела платье с глубоким вырезом.

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