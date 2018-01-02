Вырез до пупка: известная модель продемонстрировала, как набрать миллион лайков

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Знаменитая американская модель Эмили Ратажковски опубликовала провокационное фото, в котором продемонстрировала откровенный наряд.

Ратажковски встречала Новый год в кружевном платье с глубоким декольте.

В течение суток снимок, опубликованный в Instagram модели, набрал 1,3 миллиона лайков.

Читайте также: Соблазнительные "ангелы" Victoria's Secret поздравили с Новым годом

Ранее украинская певица Ани Лорак записала видео-поздравление своим поклонникам. Для записи она также одела платье с глубоким вырезом.