Известная модель полностью разделась для фотосессии

КИЕВ, 15 дек - РИА Новости Украина. Известная модель Ирина Шейк опубликовала фото и видео, в которых она предстает полностью обнаженной.

Ирина позирует голой, в туфлях на высоких каблуках и держит в руках сигарету.

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Фото и видео с участием Шейк предназначены для книги. Ее выпускают знаменитые фотографы Мерт Алас и Маркус Пигготт.

Публикация от irinashayk (@irinashayk) Дек 13 2017 в 12:48 PST

Ролик был опубликован на Instagram-странице модели и за несколько часов собрал более 700 тысяч просмотров.

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Напомним, что в апреле у супермодели Ирины Шейк и голливудского актера Брэдли Купера родился ребенок.