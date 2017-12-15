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    Культура

    Известная модель полностью разделась для фотосессии

    (обновлено: )99622
    Ирина Шейк опубликовала фото и видео, в которых она предстает полностью обнаженной. Откровенный ролик предназначен для продвижения фотокниги.
    Модель Ирина Шейк разделась для фотосессии

    КИЕВ, 15 дек - РИА Новости Украина. Известная модель Ирина Шейк опубликовала фото и видео, в которых она предстает полностью обнаженной.

    Ирина позирует голой, в туфлях на высоких каблуках и держит в руках сигарету.

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    Фото и видео с участием Шейк предназначены для книги. Ее выпускают знаменитые фотографы Мерт Алас и Маркус Пигготт.

    Ролик был опубликован на Instagram-странице модели и за несколько часов собрал более 700 тысяч просмотров.

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    Напомним, что в апреле у супермодели Ирины Шейк и голливудского актера Брэдли Купера родился ребенок.

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