Бывшую модель Playboy Дашу Астафьеву выгнали из суда по делу ее жениха

Поддержать жениха в суд пришла и Даша Астафьева, которая сидела рядом с отцом Артема Кима. Певица очень эмоционально реагировала на все происходящее в зале суда. Артистка обратилась к генпрокурору, чтобы он обратил внимание на это дело, сообщает ТСН.

На заседании Астафьева плакала и несколько раз громко возмущалась, когда выступал прокурор Сергей Козачина. Певицу разозлили слова прокурора о том, что якобы в дом Астафьевой и Кима невозможно попасть, чтобы вручить повестку. Певица уверяет, что это — ложь. В конце концов Астафьеву выгнали из зала.

Читайте также: Тренд дня: "шулеры у власти уже дерибанят бюджетные миллиарды"

"Меня выгнали, потому что я не могу молчать. Стоит Козачина и врет в присутствии многих свидетелей, что нельзя зайти к нам в подъезд. Спокойно можно зайти! Как прийти с обыском в 6 утра, так они могут зайти, а как прийти повестку принести, которую должны, — это их обязанность, — они не могут. Поэтому я не промолчала и хотела сказать, на какой телефон они могут звонить и писать, если их забрали. У нас нет телефонов", — заявила певица.