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    Бывшую модель Playboy Дашу Астафьеву выгнали из суда по делу ее жениха

    (обновлено: )40213
    В среду Соломенский райсуд Киева рассматривает дело бизнесмена Артема Кима - жениха певицы Даши Астафьевой. Его подозревают в хищении государственных средств на сумму почти 27 млн грн при тендере на закупку техники Южноукраинской атомной электростанции.
    Украинская правда

    Поддержать жениха в суд пришла и Даша Астафьева, которая сидела рядом с отцом Артема Кима. Певица очень эмоционально реагировала на все происходящее в зале суда. Артистка обратилась к генпрокурору, чтобы он обратил внимание на это дело, сообщает  ТСН.

    На заседании Астафьева плакала и несколько раз громко возмущалась, когда выступал прокурор Сергей Козачина. Певицу разозлили слова прокурора о том, что якобы в дом Астафьевой и Кима невозможно попасть, чтобы вручить повестку. Певица уверяет, что это — ложь. В конце концов Астафьеву выгнали из зала.

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    "Меня выгнали, потому что я не могу молчать. Стоит Козачина и врет в присутствии многих свидетелей, что нельзя зайти к нам в подъезд. Спокойно можно зайти! Как прийти с обыском в 6 утра, так они могут зайти, а как прийти повестку принести, которую должны, — это их обязанность, — они не могут. Поэтому я не промолчала и хотела сказать, на какой телефон они могут звонить и писать, если их забрали. У нас нет телефонов", — заявила певица.

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