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    В США мужчина убил жену и двоих детей - СМИ

    (обновлено: )79
    Полиция считает, что стрельбу открыл один из погибших. По предварительной версии следствия, мужчина застрелил свою жену и двоих детей в возрасте около 20 и 11 лет, после чего совершил самоубийство.
    Полиция. Архивное фото
    flickr.com/dcJohn

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Четыре человека погибли при стрельбе в американском городе Санта-Кларита в округе Лос-Анджелес, сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию.

    Евгений Лосовский
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    По данным телеканала, полиция считает, что стрельбу открыл один из погибших. По предварительной версии следствия, мужчина застрелил свою жену и двоих детей в возрасте около 20 и 11 лет, после чего совершил самоубийство.

    Полиция обнаружила тела в пятницу в центре дневного ухода за детьми, где работала погибшая женщина. Как отмечается, центр был закрыт в связи с праздниками.

    Мотивы злоумышленника не уточняются, полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

    В прошлом году сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела пяти человек на ферме в департаменте Эна на севере Франции, ими оказались члены одной семьи.

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