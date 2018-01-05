В США мужчина убил жену и двоих детей - СМИ

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Четыре человека погибли при стрельбе в американском городе Санта-Кларита в округе Лос-Анджелес, сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию.

По данным телеканала, полиция считает, что стрельбу открыл один из погибших. По предварительной версии следствия, мужчина застрелил свою жену и двоих детей в возрасте около 20 и 11 лет, после чего совершил самоубийство.

Полиция обнаружила тела в пятницу в центре дневного ухода за детьми, где работала погибшая женщина. Как отмечается, центр был закрыт в связи с праздниками.

Мотивы злоумышленника не уточняются, полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

В прошлом году сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела пяти человек на ферме в департаменте Эна на севере Франции, ими оказались члены одной семьи.