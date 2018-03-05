Фото дня. В Лос-Анджелесе раздали "Оскары"

FREDERIC J. BROWN / AFP

"Форма воды" мексиканского режиссера Гильермо дель Торо завоевала главную награду киноакадемии США "Оскар" в номинации "Лучший фильм года".

Не удивили киноакадемики аудиторию и своим выбором лауреатов в актерских номинациях: "Оскара" за лучшее исполнение главных ролей получили Фрэнсис Макдорманд ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури") и Гэри Олдман ("Темные времена").

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Награду за исполнение роли второго плана завоевали Сэм Рокуэлл ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури") и Эллисон Дженни ("Я, Тоня").

Девяностая церемония вручения награды состоялась в Лос-Анджелесе.