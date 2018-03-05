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    Фото дня. В Лос-Анджелесе раздали "Оскары"

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    Церемония "Оскар": триумф "Формы воды" (24)

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    "Оскара" за лучшее исполнение главных ролей получили Фрэнсис Макдорманд и Гэри Олдман, а награды за роли второго плана завоевали Сэм Рокуэлл и Эллисон Дженни.
    Актеры Сэм Рокуэлл, Фрэнсис МакДорманд, Эллисон Джанни и Гэри Олдман позируют со статуэтками Оскар во время 90-й ежегодной премии Американской Киноакадемии
    FREDERIC J. BROWN / AFP

    "Форма воды" мексиканского режиссера Гильермо дель Торо завоевала главную награду киноакадемии США "Оскар" в номинации "Лучший фильм года".

    Не удивили киноакадемики аудиторию и своим выбором лауреатов в актерских номинациях: "Оскара" за лучшее исполнение главных ролей получили Фрэнсис Макдорманд ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури") и Гэри Олдман ("Темные времена").

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    Награду за исполнение роли второго плана завоевали Сэм Рокуэлл ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури") и Эллисон Дженни ("Я, Тоня").

    Девяностая церемония вручения награды состоялась в Лос-Анджелесе.

    FREDERIC J. BROWN / AFP
    Режиссер Гильермо дель Торо позирует с двумя статуэтками Оскар в номинациях "Лучший фильм" и "Лучший режиссер" , фильм "Форма воды", во время 90-й ежегодной премии Американской Киноакадемии

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