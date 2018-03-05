Фото дня. В Лос-Анджелесе раздали "Оскары"

FREDERIC J. BROWN / AFP
"Форма воды" мексиканского режиссера Гильермо дель Торо завоевала главную награду киноакадемии США "Оскар" в номинации "Лучший фильм года".
Не удивили киноакадемики аудиторию и своим выбором лауреатов в актерских номинациях: "Оскара" за лучшее исполнение главных ролей получили Фрэнсис Макдорманд ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури") и Гэри Олдман ("Темные времена").
Читайте также: Оскар-2018. Соцсети: где новые титаники и форрест гампы?
Награду за исполнение роли второго плана завоевали Сэм Рокуэлл ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури") и Эллисон Дженни ("Я, Тоня").
Девяностая церемония вручения награды состоялась в Лос-Анджелесе.
FREDERIC J. BROWN / AFP
Режиссер Гильермо дель Торо позирует с двумя статуэтками Оскар в номинациях "Лучший фильм" и "Лучший режиссер" , фильм "Форма воды", во время 90-й ежегодной премии Американской Киноакадемии