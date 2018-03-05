Оскар-2018: без сенсаций, без сюрпризов, без скандалов

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РИА Новости Украина

Юбилейная 90-я церемония вручения награды "Оскар" прошла без досадных недоразумений, но и без особенно ярких моментов.

"В этом году, если вы услышите свое имя, не торопитесь подниматься сразу. Дайте нам минутку — мы не хотим повторения", — сказал ведущий, начиная церемонию. Имя победителя объявили легендарная пара Бонни и Клайд из одноименной картины 1961 года — актеры Фэй Данауэй и Уоррен Битти, которым в прошлом году не повезло вскрыть не тот конверт и ошибочно провозгласить мюзикл "Ла-ла-ленд" победителем, тогда как киноакадемики присудили победу фильму "Лунный свет".

В этом году все прошло гладко, и "Форма воды" победила "с первого раза".

Как и ожидалось, после ряда громких скандалов вокруг темы сексуальных домогательств, в которых так или иначе оказались замешаны влиятельные личности из киноиндустрии, главной темой прошедшей церемонии стали права женщин и равенство полов. Открывая вечер, ведущий Джимми Киммел отметил, что об этом свидетельствует и символ "Оскара" — статуэтка золотого рыцаря: поскольку все могут видеть его руки.

FREDERIC J. BROWN / AFP Александр Депла позирует со статуэткой "Лучший композитор" за музыкальное оформление фильма "Форма воды"

Говоря о фильме-победителе, ведущий также затронул тему отношений полов. "Мы запомним этот год как год, когда все было с нами так плохо, что женщины стали встречаться с рыбами", — сказал комик, сообщают РИА Новости.

Еще одной темой вечера стала критика жесткой миграционной политики президента США Дональда Трампа. Несколько раз в течение церемонии гости и лауреаты напоминали аудитории о своем "неамериканском" происхождении, выражая солидарность с иммигрантами.

Триумфатором вечера стала картина, рассказывающая об истории любви немой уборщицы и существа-амфибии "Форма воды". Картина была представлена в 13 номинациях и победила в четырех из них.

Как и прогнозировали киноманы на основе личных пристрастий и прошедших до "Оскара" кинофестивалей и премий, статуэтку золотого рыцаря за режиссуру получил режиссер картины мексиканец Гильермо дель Торо. Фильм, действие которого разворачивается в секретной лаборатории в пригороде американской столицы, также получил "Оскара" за работу постановщиков и музыку.

FREDERIC J. BROWN / AFP Режиссер Гильермо дель Торо позирует с двумя статуэтками Оскар в номинациях "Лучший фильм" и "Лучший режиссер" , фильм "Форма воды", во время 90-й ежегодной премии Американской Киноакадемии

Не удивили киноакадемики аудиторию и своим выбором лауреатов в актерских номинациях: "Оскара" за лучшее исполнение главных ролей получили Фрэнсис Макдорманд ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури") и Гэри Олдман ("Темные времена").

FREDERIC J. BROWN / AFP Актеры Сэм Рокуэлл, Фрэнсис МакДорманд, Эллисон Джанни и Гэри Олдман позируют со статуэтками Оскар во время 90-й ежегодной премии Американской Киноакадемии

Награду за исполнение роли второго плана завоевали Сэм Рокуэлл ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури") и Эллисон Дженни ("Я, Тоня").

За лучший оригинальный сценарий был отмечен триллер "Прочь", награду получил сценарист и режиссер картины Джордан Пил. За операторскую работу и визуальные эффекты была отмечена картина "Бегущий по лезвию 2049", награду за монтаж и звук получила картина "Дюнкерк". "Оскар" за лучшие костюмы присудили картине "Призрачная нить", а "Темные времена" были отмечены за прически и грим.

FREDERIC J. BROWN / AFP Актер Гэри Олдман позирует с Оскаром за лучшую мужскую роль в фильме "Темные времена" во время 90-й ежегодной премии Американской Киноакадемии

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук вручается в 24 номинациях.

Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" повторил судьбу его же "Левиафана", который в 2015 году был номинирован, но не получил "Оскар".

Американские киноакадемики отдали предпочтение фильму чилийского режиссера Себастьяна Лелио "Фантастическая женщина". Картина рассказывает о проблемах женщины-трансгендера, которую сыграла чилийская актриса и певица Дани Вега. Примечательно, что сама Вега на прошедшей церемонии стала первым трансгендером, представлявшим награду за всю историю "Оскара".

"Фантастическая женщина" получила "Серебряного медведя" Берлинале в прошлом году.

За "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" также соперничали "Оскорбление" ливанского режиссера Зиада Дуэри, "Квадрат" шведа Рубена Эстлунда, а также венгерский фильм "О теле и душе" Ильдико Эньеди.

О России вспомнили в ходе церемонии и по другому поводу — премию получил документальный фильм Брайана Фогеля "Икар" о допинг-скандале в России.

Ведущий вечера Джимми Киммел пошутил после вручения награды фильму "Икар": "По крайней мере, сейчас мы знаем, что (президент РФ Владимир) Путин не вмешался в это соревнование".

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Премьера документального фильма "Икар" с участием экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, откровения которого легли в основу картины, состоялась 20 января 2017 года. В нем Родченков сравнивает себя с бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом. Он также заявил, что создал в России государственную систему покрытия применения допинга спортсменами, благодаря которой россияне завоевали 13 золотых медалей на Олимпиаде в Сочи.

Родченков в 2016 году рассказал New York Times о "допинговой программе" в России и стал информатором WADA, что послужило началом крупного международного скандала. Российские власти неоднократно опровергали утверждения Родченкова, заявлявшего о подмене допинг-проб российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи.

Позже МОК создал две комиссии для расследования возможных нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами на сочинских Играх. Комиссия Дениса Освальда занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи, комиссия Самуэля Шмида анализировала информацию о возможном государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему. В докладе комиссии Шмида отмечалось, что доказательств поддержки высшими госорганами власти РФ "допинговой системы" найдено не было. Власти РФ неоднократно заявляли об отсутствии в стране господдержки применения допинга в спорте.

Расследование во многом базировалось на показаниях Родченкова. В итоге от участия в Олимпиадах были пожизненно отстранены 43 российских спортсмена, их результаты на Играх в Сочи аннулированы. Позднее CAS полностью удовлетворил апелляции 28 россиян на данные решения МОК, апелляции еще 11 российских спортсменов были удовлетворены частично (пожизненное отстранение от Олимпиад отменено, но в силах оставлено отстранение от Игр-2018).