В категории "лучший режиссер" были представлены Стивен Спилберг ("Секретное досье"), Ридли Скотт ("Все деньги мира"), Мартин Макдонах ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури") и Кристофер Нолан ("Дюнкерк").
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.