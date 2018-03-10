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    Гильермо дель Торо Гомес

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Кинотеатр Долби, на сцене которого прошла 90-я церемония награждения наградами Американской киноакадемии Оскар
    Оскар-2018: без сенсаций, без сюрпризов, без скандалов
    13:54 05.03.2018
    181Церемония "Оскар": триумф "Формы воды"
    "Форма воды" мексиканского режиссера Гильермо дель Торо завоевала главную награду киноакадемии США "Оскар" в номинации "Лучший фильм года".
    Кинотеатр Долби, на сцене которого прошла 90-я церемония награждения наградами Американской киноакадемии Оскар
    Опубликован полный список обладателей премии "Оскар"
    08:16 05.03.2018
    364Церемония "Оскар": триумф "Формы воды"
    В ночь на 5 марта в Голливуде объявили лучших актеров, режиссера и лучшую картину по мнению американских киноакадемиков. Также вручены награды в технических номинациях.
    Режиссер Гильермо дель Торо позирует с двумя статуэтками Оскар в номинациях Лучший фильм и Лучший режиссер , фильм Форма воды, во время 90-й ежегодной премии Американской Киноакадемии
    Дель Торо стал обладателем "Оскара" за лучшую режиссуру
    07:28 05.03.2018
    69Церемония "Оскар": триумф "Формы воды"
    Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо добыл свою первую статуэтку "Оскара". До этого он трижды номинировался на награду американской киноакадемии.
    Режиссеры Энг Ли и Гильермо Дель Торо
    Назван обладатель главной премии Гильдии режиссеров США
    13:45 04.02.2018
    64
    Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо получил награду за фильм о глухонемой уборщице, работающей в секретной лаборатории. Он впервые в своей карьере был выдвинут номинантом на премию.
    Режиссеры Энг Ли (слева) и Гильермо Дель Торо (справа). Архивное фото
    Лучшим режиссером "Золотого глобуса" назван создатель картины "Форма воды"
    06:08 08.01.2018
    64
    В категории "лучший режиссер" были представлены Стивен Спилберг ("Секретное досье"), Ридли Скотт ("Все деньги мира"), Мартин Макдонах ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури") и Кристофер Нолан ("Дюнкерк").
    Режиссеры Энг Ли и Гильермо Дель Торо. Архивное фото
    Фильм Гильермо дель Торо получил "Золотого льва" на фестивале в Венеции
    22:38 09.09.2017
    125
    "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо рассказывает историю любви гуманоида-амфибии и немой уборщицы, разворачивающуюся в стенах лаборатории во время холодной войны.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
    0
    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
    0
    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
    Кинотеатр Долби, на сцене которого прошла 90-я церемония награждения наградами Американской киноакадемии Оскар
    Опубликован полный список обладателей премии "Оскар"
    08:16 05.03.2018
    364
    В ночь на 5 марта в Голливуде объявили лучших актеров, режиссера и лучшую картину по мнению американских киноакадемиков. Также вручены награды в технических номинациях.
    Кинотеатр Долби, на сцене которого прошла 90-я церемония награждения наградами Американской киноакадемии Оскар
    Оскар-2018: без сенсаций, без сюрпризов, без скандалов
    13:54 05.03.2018
    181
    "Форма воды" мексиканского режиссера Гильермо дель Торо завоевала главную награду киноакадемии США "Оскар" в номинации "Лучший фильм года".
    Режиссер Гильермо дель Торо позирует с двумя статуэтками Оскар в номинациях Лучший фильм и Лучший режиссер , фильм Форма воды, во время 90-й ежегодной премии Американской Киноакадемии
    Дель Торо стал обладателем "Оскара" за лучшую режиссуру
    07:28 05.03.2018
    69
    Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо добыл свою первую статуэтку "Оскара". До этого он трижды номинировался на награду американской киноакадемии.
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