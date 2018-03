Появилось видео, как Мэрил Стрип заводит толпу на церемонии "Оскар"

Во время 90-й церемонии вручения наград американской киноакадемии трехкратная обладательница "Оскара" Мэрил Стрип своим примером показала зрителям, как надо приветствовать победительницу в номинации "Лучшая актриса".

Напомним, что актриса Фрэнсис Макдорманд завоевала "Оскар" за "лучшую женскую роль". Она исполнила главную роль в драме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Для Фржэнсис это уже вторая награда в этой номинации. В 1990-х она была отмечена "Оскаром" за роль в фильме братьев Коэнов "Фарго".

