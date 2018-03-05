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    Аналитика и комментарии

    Хроника 4 марта: факельное шествие националистов по Львову, Оскар-2018

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    Обстрел консульства Польши в Луцке (52)

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    Накануне в Лос-Анджелесе состоялась юбилейная, 90-я церемония вручения наград премии "Оскар", Белый дом обвинил Россию в игнорировании резолюции ООН, а также были оглашены предварительные итоги парламентских выборов в Италии.
    Марш националистов во Львове
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Людмила Калита, РИА Новости Украина

    В воскресенье, 4 марта, по центральным улицам Львова прошло факельное шествие, приуроченное ко дню гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича, помимо этого полицейские задержали подозреваемых в поджоге офиса союза закарпатских венгров в Ужгороде. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

    Шествие националистов по Львову

    Вечером 4 марта по центральным улицам Львова прошло факельное шествие, приуроченное ко дню гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича 5 марта 1950 года в бою с сотрудниками советских спецслужб. Оно состоялось под лозунгом "Львов не для польских панов". В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти.

    Появилось видео шествия националистов по Львову. Видео
    facebook.com/igor.zinkevych
    Появилось видео шествия националистов по Львову
     

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    Раскрыты оба нападения на офис венгров в Ужгороде

    Полицейские задержали трех человек по подозрению в поджоге офиса союза закарпатских венгров в Ужгороде, сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев. "Одного из них задержали в Черкассах, еще двое — в Кропивницком", — написал Князев на своей странице в Twitter. По его словам, еще двух человек, которых подозревают в причастности к попытке поджога офиса венгров, задержали в Варшаве.

    В Киеве украли бюст Леси Украинки

    Вандалы украли бюст поэтессы Леси Украинки c фасада здания Музея Леси Украинки в Киеве, сообщила пресс-служба Музея выдающихся деятелей украинской культуры на странице в Facebook. Бюст поэтессы находился в Киеве по улице Сакаганского, 97. Как выяснилось, он исчез ночью 3 марта. Напомним, 25 февраля в Киеве вандалы осквернили могилу украинской поэтессы Леси Украины.

    "Крысина на нары": протест под Киевом

    Несколько десятков участников Автомайдана, С14 и представителей других организаций приехали под дом Юрия Крысина, которого обвиняют в убийстве журналиста Вячеслава Еремея в феврале 2014 года. Участники акции требовали от Крысина не скрывался от правосудия и появляться на судебных заседаниях. К протестующим никто не вышел. Прибывшая на место полиция в происходящее не вмешивалась, пишут СМИ.

    Крысина на нары. Акция-протест под Киевом. Видео
    censor.net.ua
    "Крысина на нары": выложены кадры протеста под Киевом

    Белый дом обвинил Россию в игнорировании резолюции ООН

    Белый дом в воскресенье потребовал от России, Сирии и Ирана выполнения резолюции 2401 СБ ООН. "Режим (президента Сирии Башара) Асада, наряду с его сторонниками в Москве и Тегеране, должен придерживаться резолюции 2401 Совета безопасности ООН, прекратить боевые действия в Восточной Гуте и вокруг него и разрешить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи почти 400 тысячам ни в чем не повинных гражданских лиц, оказавшихся в критическом положении", — говорится в заявлении Белого дома.

    Предварительные итоги парламентских выборов в Италии

    Правоцентристская коалиция набирает 37% голосов на выборах в обе палаты итальянского парламента, на втором месте "Движение 5 звезд" с 30%, сообщает в ночь на понедельник МВД страны по результатам подсчета 21% бюллетеней на выборах в сенат и 4% бюллетеней на выборах в палату депутатов. Не обошлось на выборах и без казусов: активистка движения Femen пыталась помешать проголосовать экс-премьеру Сильвио Берлускони.

    Стивен Хокинг раскрыл секрет, что происходило до Большого взрыва

    Знаменитый физик Стивен Хокинг рассказал, что до начала т.н. Большого взрыва, в результате которого образовалась наша Вселенная, не было ни времени ни пространства, пишет издание Live Science. По словам Хокинга, начало Вселенной можно представить в виде Южного полюса Земли — как точку, в которой действуют обычные законы физики. "Нет ничего южнее Южного полюса, не существовало ничего до Большого взрыва", — заключил физик.

    Мэрил Стрип на 90-й церемонии вручения Оскара
    Фото twitter.com/theacademy
    Появилось видео, как Мэрил Стрип заводит толпу на церемонии "Оскар"
     

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    Оскар-2018

    В Лос-Анджелесе состоялась девяностая церемония вручения наград киноакадемии США. Фильм мексиканского режиссера Гильермо дель Торо "Форма воды" завоевал главную награду киноакадемии. "Оскар" за "лучшую женскую роль" завоевала исполнительница главной роли в драме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Фрэнсис Макдорманд. Актер Гэри Олдман завоевал премию киноакадемии за "Лучшую мужскую роль".

    Международный день детского телевидения и радиовещания — один из самых светлых и добрых праздников — отмечается в первое воскресенье марта. Он был введен ЮНИСЕФ в 1991 году и призывает не забывать о маленьких и самых неравнодушных телезрителях.  

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