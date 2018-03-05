Лучше без платья. Ратаковски разделась после "Оскара"

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Американская модель Эмили Ратаковски после церемонии "Оскар" сфотографировалась обнаженной, показав свое идеальное тело. Фото 26-летняя Ратаковски опубликовала в Instagram.

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В последнее время модель демонстрирует откровенные фото, отмечая при этом, что много занимается, чтобы ее тело было идеальным.

emrata Эмили Ратаковски после церемонии "Оскар"

Количество ее поклонников в сети давно перевалило за 16,6 млн.

Ранее Ратаковски опубликовала в Instagram соблазнительную фотосессию мартовского выпуска Vanity Fair.