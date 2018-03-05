Известная голливудская актриса отметилась странным поведением на "Оскаре"

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Церемония вручения премии "Оскар" запомнилась не только благодаря ярким нарядам и победителям, но и благодаря смешным моментам. Известная своими забавными выходками актриса Дженнифер Лоуренс в который раз привлекла к себе внимание гостей кинопремии необычным поведением.

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27-летняя звезда решила не тратить много времени на то, чтобы добраться до своего кресла и попросту перешагивала через ряды сидений в длинном платье и с бокалом вина в руках, пишет Fox News.

— Milky Tweets (@LecheroNestle) 5 марта 2018 г.

​Кроме того, на красной дорожке актриса изобразила нечто похожее на лезгинку.

Напомним, что актриса Фрэнсис Макдорманд завоевала "Оскар" за "лучшую женскую роль". Она исполнила главную роль в драме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Для Фржэнсис это уже вторая награда в этой номинации. В 1990-х она была отмечена "Оскаром" за роль в фильме братьев Коэнов "Фарго".