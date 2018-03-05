Церемония "Оскар": эмоции победителей

В ночь на 5 марта в Голливуде объявили лучших актеров, режиссера и лучшую картину по мнению американских киноакадемиков. Также вручены награды в технических номинациях.
Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо завоевал награду киноакадемии США "Оскар" за режиссуру, его фильм "Форма воды" завоевал главную награду в категории "Лучший фильм года".
"Оскар" за "лучшую женскую роль" получила исполнительница главной роли в драме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Фрэнсис Макдорманд.
Гэри Олдман — обладатель "Оскар" за "Лучшую мужскую роль" — роль Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена".
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