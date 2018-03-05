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    Церемония "Оскар": эмоции победителей

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    Церемония "Оскар": триумф "Жизни воды" (19)

    (обновлено: )122
    Режиссер Гильермо дель Торо позирует с двумя статуэтками Оскар в номинациях Лучший фильм и Лучший режиссер , фильм Форма воды, во время 90-й ежегодной премии Американской Киноакадемии
    Актриса Аллисон Джанни позирует с Оскаром за лучшую актрису второго плана
    Писатель Джеймс Ивори позирует с «Оскаром» за лучший адаптированный сценарий «Назови меня своим именем» во время 90-й ежегодной премии Американской Киноакадемии
    Актеры Сэм Рокуэлл, Фрэнсис МакДорманд, Эллисон Джанни и Гэри Олдман позируют со статуэтками Оскар во время 90-й ежегодной премии Американской Киноакадемии
    Актриса Фрэнсис МакДорманд, обладательница Оскара в номинации Лучшая женская роль в кинофильме Три билборда на границе Эббинга, Миссури
    Роджер Дикинс позирует со статуэткой Оскар за лучшую операторскую работу в кинофильме Бегущий по лезвию 2049
    Александр Депла позирует со статуэткой Лучший композитор за музыкальное оформление фильма Форма воды
    Актер Сэм Роквелл позирует с Оскаром за лучшую мужскую роль второго плана в фильме Три билборда на границе Эббинга, Миссури
    Актер Гэри Олдман позирует с Оскаром за лучшую мужскую роль в фильме Темные времена во время 90-й ежегодной премии Американской Киноакадемии
    Режиссер Гильермо дель Торо позирует с двумя статуэтками Оскар в номинациях Лучший фильм и Лучший режиссер , фильм Форма воды, во время 90-й ежегодной премии Американской Киноакадемии
    Режиссер Гильермо дель Торо позирует с двумя статуэтками Оскар в номинациях "Лучший фильм" и "Лучший режиссер" , фильм "Форма воды", во время 90-й ежегодной премии Американской Киноакадемии
    FREDERIC J. BROWN / AFP
    Актриса Аллисон Джанни позирует с Оскаром за лучшую актрису второго плана
    Актриса Аллисон Джанни позирует с Оскаром за лучшую актрису второго плана
    FREDERIC J. BROWN / AFP
    Писатель Джеймс Ивори позирует с «Оскаром» за лучший адаптированный сценарий «Назови меня своим именем» во время 90-й ежегодной премии Американской Киноакадемии
    Писатель Джеймс Ивори позирует с «Оскаром» за лучший адаптированный сценарий «Назови меня своим именем» во время 90-й ежегодной премии Американской Киноакадемии
    FREDERIC J. BROWN / AFP
    Актеры Сэм Рокуэлл, Фрэнсис МакДорманд, Эллисон Джанни и Гэри Олдман позируют со статуэтками Оскар во время 90-й ежегодной премии Американской Киноакадемии
    Актеры Сэм Рокуэлл, Фрэнсис МакДорманд, Эллисон Джанни и Гэри Олдман позируют со статуэтками Оскар во время 90-й ежегодной премии Американской Киноакадемии
    FREDERIC J. BROWN / AFP
    Актриса Фрэнсис МакДорманд, обладательница Оскара в номинации Лучшая женская роль в кинофильме Три билборда на границе Эббинга, Миссури
    Актриса Фрэнсис МакДорманд, обладательница Оскара в номинации "Лучшая женская роль" в кинофильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"
    ANGELA WEISS / AFP
    Роджер Дикинс позирует со статуэткой Оскар за лучшую операторскую работу в кинофильме Бегущий по лезвию 2049
    Роджер Дикинс позирует со статуэткой Оскар за лучшую операторскую работу в кинофильме "Бегущий по лезвию 2049"
    FREDERIC J. BROWN / AFP
    Александр Депла позирует со статуэткой Лучший композитор за музыкальное оформление фильма Форма воды
    Александр Депла позирует со статуэткой "Лучший композитор" за музыкальное оформление фильма "Форма воды"
    FREDERIC J. BROWN / AFP
    Актер Сэм Роквелл позирует с Оскаром за лучшую мужскую роль второго плана в фильме Три билборда на границе Эббинга, Миссури
    FREDERIC J. BROWN / AFP
    Актер Гэри Олдман позирует с Оскаром за лучшую мужскую роль в фильме Темные времена во время 90-й ежегодной премии Американской Киноакадемии
    Актер Гэри Олдман позирует с Оскаром за лучшую мужскую роль в фильме "Темные времена" во время 90-й ежегодной премии Американской Киноакадемии
    FREDERIC J. BROWN / AFP

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    Режиссер Гильермо дель Торо позирует с двумя статуэтками Оскар в номинациях "Лучший фильм" и "Лучший режиссер" , фильм "Форма воды", во время 90-й ежегодной премии Американской Киноакадемии

    В ночь на 5 марта в Голливуде объявили лучших актеров, режиссера и лучшую картину по мнению американских киноакадемиков. Также вручены награды в технических номинациях.

    Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо завоевал награду киноакадемии США "Оскар" за режиссуру, его фильм "Форма воды" завоевал главную награду в категории "Лучший фильм года".

    "Оскар" за "лучшую женскую роль" получила исполнительница главной роли в драме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Фрэнсис Макдорманд.

    Гэри Олдман — обладатель "Оскар" за "Лучшую мужскую роль" — роль Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена".

    Смотрите также: Появилось видео, как Мэрил Стрип заводит толпу на церемонии "Оскар"

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