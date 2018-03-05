Церемония "Оскар": эмоции победителей

Режиссер Гильермо дель Торо позирует с двумя статуэтками Оскар в номинациях "Лучший фильм" и "Лучший режиссер" , фильм "Форма воды", во время 90-й ежегодной премии Американской Киноакадемии

FREDERIC J. BROWN / AFP