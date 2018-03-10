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    Американская киноакадемия

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Режиссер Гильермо дель Торо позирует с двумя статуэтками Оскар в номинациях Лучший фильм и Лучший режиссер , фильм Форма воды, во время 90-й ежегодной премии Американской Киноакадемии
    Церемония "Оскар": эмоции победителей 
    11:32 05.03.2018
    435Церемония "Оскар": триумф "Формы воды"
    Американские киноакадемики огласили свой выбор в ночь на 5 марта. Триумфатором церемонии "Оскар" стал фильм Гильермо дель Торо "Форма воды", который собрал четыре статуэтки.
    Кинотеатр Долби, на сцене которого прошла 90-я церемония награждения наградами Американской киноакадемии Оскар
    Опубликован полный список обладателей премии "Оскар"
    08:16 05.03.2018
    364Церемония "Оскар": триумф "Формы воды"
    В ночь на 5 марта в Голливуде объявили лучших актеров, режиссера и лучшую картину по мнению американских киноакадемиков. Также вручены награды в технических номинациях.
    Статуэтка Оскар
    Американская киноакадемия завершила отбор номинантов на "Оскар"
    02:59 13.01.2018
    97
    Номинантов во всех категориях самой престижной кинопремии объявят 23 января. Финальное голосование за победителей пройдет с 20 по 27 февраля, имена лауреатов будут объявлены на 90-й церемонии вручения "Оскар".
    Режиссер и продюсер Харви Вайнштейн. Архивное фото
    Американская киноакадемия исключила продюсера Вайнштейна
    02:07 15.10.2017
    91Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Стоун...
    Согласно заявлению киноакадемии, организация не просто отделяется от тех, кто не уважает собственных коллег, а также направляет сигнал о том, что время постыдных необузданных сексуальных манер и насилия на работе в киноиндустрии прошли.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
    0
    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Режиссер Гильермо дель Торо позирует с двумя статуэтками Оскар в номинациях Лучший фильм и Лучший режиссер , фильм Форма воды, во время 90-й ежегодной премии Американской Киноакадемии
    Церемония "Оскар": эмоции победителей 
    11:32 05.03.2018
    435
    Американские киноакадемики огласили свой выбор в ночь на 5 марта. Триумфатором церемонии "Оскар" стал фильм Гильермо дель Торо "Форма воды", который собрал четыре статуэтки.
    Кинотеатр Долби, на сцене которого прошла 90-я церемония награждения наградами Американской киноакадемии Оскар
    Опубликован полный список обладателей премии "Оскар"
    08:16 05.03.2018
    364
    В ночь на 5 марта в Голливуде объявили лучших актеров, режиссера и лучшую картину по мнению американских киноакадемиков. Также вручены награды в технических номинациях.
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