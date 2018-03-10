По словам одного из добровольцев, в знак протеста против зверского избиения и разгон палаточного городка под Верховной Радой, бойцы, волонтеры и добровольцы Тернопольщины возвращают свои награды за подписью Порошенко.
Наибольшее количество премий – десять – получил "Гигант" (Handia), историческая драма баскских режиссеров Айтора Арреги и Хона Гараньо (оригинальный язык фильма – баскский), основанная на реальных событиях.
В главной категории премии были представлены "Форма воды" мексиканского режиссера Гильермо дель Торо, "Дюнкерк" Кристофера Нолана, "Секретное досье" Стивена Спилберга и "Зови меня своим именем" Луки Гуаданьино.
В категории "лучший режиссер" были представлены Стивен Спилберг ("Секретное досье"), Ридли Скотт ("Все деньги мира"), Мартин Макдонах ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури") и Кристофер Нолан ("Дюнкерк").
В категории лучший фильм на иностранном языке были представлены картина режиссера и актрисы Анджелины Джоли "Сначала они убили моего отца", чилийский фильм "Фантастическая женщина" и "Квадрат" совместного производства Швеции, Германии и Франции.
Согласно сообщению пресс-службы Кремля, президент России Владимир Владимирович Путин подписал Указ о награждении Филиппа Киркорова Орденом Почета за большой вклад в развитие отечественного эстрадного искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.
В номинации "Лучший фильм на иностранном языке" также были представлены австралийский фильм "Танна" режиссеров Бентли Дина и Мартина Батлера, датский "Моя земля" Мартина Зандвлиета, немецкий "Тони Эрдманн" Марен Аде, и шведский "Вторая жизнь Уве" Ханнеса Холма.
За всю историю премии рекордные 11 наград получили три фильма: "Бен-Гур" (Ben-Hur, 1959), "Титаник" (Titanic, 1997) и "Властелин колец: Возвращение короля" (The Lord of the Rings: The Return of the King, 2003).
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По словам одного из добровольцев, в знак протеста против зверского избиения и разгон палаточного городка под Верховной Радой, бойцы, волонтеры и добровольцы Тернопольщины возвращают свои награды за подписью Порошенко.