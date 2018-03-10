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    награды

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 65
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    В Тернополе волонтеры и добровольцы вернули Порошенко свои награды
    В Тернополе поддержали ветеранов Винницы, вернувших свои награды Порошенко
    23:57 09.03.2018
    901Зачистка палаточного городка под Радой
    По словам одного из добровольцев, в знак протеста против зверского избиения и разгон палаточного городка под Верховной Радой, бойцы, волонтеры и добровольцы Тернопольщины возвращают свои награды за подписью Порошенко.
    Бойцы АТО вернули Порошенко медали. Видео
    Ветераны АТО вернули Порошенко свои медали 
    15:51 08.03.2018
    15311Зачистка палаточного городка под Радой
    Двое участников операции в Донбассе Вильгельм Крой и Виктор Хомяк вернули президенту Петру Порошенко свои боевые награды, сообщается в посте на странице "Движения Освобождение Винница".
    Кадр из трейлера фильма Книжная лавка
    В Испании назвали лучший фильм года
    05:19 04.02.2018
    142
    Наибольшее количество премий – десять – получил "Гигант" (Handia), историческая драма баскских режиссеров Айтора Арреги и Хона Гараньо (оригинальный язык фильма – баскский), основанная на реальных событиях.
    Награда победителя кинопремии Золотой глобус
    Стал известен фильм, получивший главную награду "Золотого глобуса"
    06:45 08.01.2018
    360
    В главной категории премии были представлены "Форма воды" мексиканского режиссера Гильермо дель Торо, "Дюнкерк" Кристофера Нолана, "Секретное досье" Стивена Спилберга и "Зови меня своим именем" Луки Гуаданьино.
    Режиссеры Энг Ли (слева) и Гильермо Дель Торо (справа). Архивное фото
    Лучшим режиссером "Золотого глобуса" назван создатель картины "Форма воды"
    06:08 08.01.2018
    64
    В категории "лучший режиссер" были представлены Стивен Спилберг ("Секретное досье"), Ридли Скотт ("Все деньги мира"), Мартин Макдонах ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури") и Кристофер Нолан ("Дюнкерк").
    Золотой глобус 2018: номинанты
    Определился лучший фильм "Золотого глобуса" на иностранном языке
    05:18 08.01.2018
    92
    В категории лучший фильм на иностранном языке были представлены картина режиссера и актрисы Анджелины Джоли "Сначала они убили моего отца", чилийский фильм "Фантастическая женщина" и "Квадрат" совместного производства Швеции, Германии и Франции.
    Канадский певец Шон Мендес
    Канадский певец выиграл награду MTV в номинации "Лучший артист"
    03:47 13.11.2017
    203
    Лучшей поп-исполнительницей признана кубино-мексиканская певица Камила Кабелло, кроме того, в десятый раз в номинации "Лучший хип-хоп-исполнитель" выиграл американский певец Eminem.
    Нобелевская премия 2017 года
    Нобелевская премия 2017 года 
    15:07 03.10.2017
    319Неделя Нобелевской премии
    Обладатели Нобелевских премий за 2017 год будут представлены в Стокгольме и Осло с 2 по 9 октября, сообщает пресс-служба Нобелевского фонда.
    Бюст шведского изобретателя и ученого Альфреда Нобеля
    На этой неделе станут известны нобелевские лауреаты
    06:53 02.10.2017
    61Неделя Нобелевской премии
    Начнется неделя в Нобелевском комитете при Каролинском медицинском институте в Стокгольме, который в понедельник в 12.30 назовет имена обладателей награды в области физиологии или медицины.
    Президент США Дональд Трамп
    Главные мировые темы: кличка от Трампа, лауреаты "Эмми"
    13:33 18.09.2017
    115Лондон. Наезд авто на пешеходов
    Мировые СМИ пишут о ситуации вокруг Корейского полуострова, обсуждают награды Академии телевизионных искусств и наук США, а также сообщают подробности о подозреваемых в Лондоне.
    Актер Александр Яценко. Архивное фото
    Российский актер Яценко получил приз кинофестиваля в Карловых Варах
    23:26 08.07.2017
    264
    Лучшей мужской ролью на кинофестивале в Карловых Варах признана роль Александра Яценко, сыгравшего доктора в фильме "Аритмия" режиссера Бориса Хлебникова.
    Евровидение-2017. Представитель Болгарии Кристиан Костов
    Представитель Болгарии на Евровидении: в случае победы я разобью награду
    17:39 13.05.2017
    4326Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
    Как заявил Кристиан Костов, он надеется, что приедет в Москву с хрустальным микрофоном и разобьет его на видео. "Я сделаю break-up video и надеюсь, оно соберет много просмотров", - сказал он.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Суд обязал ГПУ возбудить дело по наградному оружию Авакова
    19:41 05.05.2017
    229Резонансные дела. Аваков, Кернес, Скорик
    ГПУ обязали провести расследование изложенных фактов в полном объеме, как это предусмотрено действующим Уголовно-процессуальным кодексом.
    Певец Филипп Киркоров. Архивное фото
    Путин наградил Киркорова за развитие эстрадного искусства
    03:11 01.05.2017
    139
    Согласно сообщению пресс-службы Кремля, президент России Владимир Владимирович Путин подписал Указ о награждении Филиппа Киркорова Орденом Почета за большой вклад в развитие отечественного эстрадного искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.
    Фильм Белые шлемы о войне в Сирии получил Оскар
    Фильм "Белые шлемы" о войне в Сирии получил "Оскар"
    06:18 27.02.2017
    261"Оскар-2017". Победители
    Фильм "Белые шлемы" продолжительностью 40 минут был снят режиссером Орландо фон Айнсиделом. Режиссер картины, получив награду, поблагодарил сирийскую организацию "Белые шлемы".
    Мультфильм Зверополис завоевал награду киноакадемии США Оскар
    Мультфильм "Зверополис" завоевал награду киноакадемии США "Оскар"
    05:32 27.02.2017
    44"Оскар-2017". Победители
    Получая награду, создатели картины признались, что надеялись, что показав мир животных, они смогут сделать мир людей станет 'более толерантным".
    Коммивояжер получил Оскар как лучший фильм на иностранном языке
    "Коммивояжер" получил "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке
    05:24 27.02.2017
    68"Оскар-2017". Победители
    В номинации "Лучший фильм на иностранном языке" также были представлены австралийский фильм "Танна" режиссеров Бентли Дина и Мартина Батлера, датский "Моя земля" Мартина Зандвлиета, немецкий "Тони Эрдманн" Марен Аде, и шведский "Вторая жизнь Уве" Ханнеса Холма.
    Девять картин номинированы на Оскар в категории лучший фильм. Видео
    Девять картин номинированы на "Оскар" в категории "лучший фильм" 
    06:38 26.02.2017
    251"Оскар-2017". Победители
    Девять картин, включая "Ла-Ла Ленд", "Лев", "Прибытие" и "Лунный свет", номинированы на "Оскар" в категории "лучший фильм года", сообщили в ходе трансляции объявления номинантов на сайте премии.
    Премия Оскар
    Премия Американской киноакадемии "Оскар" состоится в воскресенье
    03:38 26.02.2017
    167"Оскар-2017". Победители
    За всю историю премии рекордные 11 наград получили три фильма: "Бен-Гур" (Ben-Hur, 1959), "Титаник" (Titanic, 1997) и "Властелин колец: Возвращение короля" (The Lord of the Rings: The Return of the King, 2003).
    Церемония открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля
    Фильм о подростках в Донбассе получил награду Берлинского кинофестиваля
    05:17 19.02.2017
    280
    Документальный фильм рассказывает о жизни 13 учеников школы №3 в Николаевке (Донецкая область), которая была разрушена в результате обстрелов летом 2014 года.
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Бойцы АТО вернули Порошенко медали. Видео
    Ветераны АТО вернули Порошенко свои медали 
    15:51 08.03.2018
    15311
    Двое участников операции в Донбассе Вильгельм Крой и Виктор Хомяк вернули президенту Петру Порошенко свои боевые награды, сообщается в посте на странице "Движения Освобождение Винница".
    В Тернополе волонтеры и добровольцы вернули Порошенко свои награды
    В Тернополе поддержали ветеранов Винницы, вернувших свои награды Порошенко
    23:57 09.03.2018
    901
    По словам одного из добровольцев, в знак протеста против зверского избиения и разгон палаточного городка под Верховной Радой, бойцы, волонтеры и добровольцы Тернопольщины возвращают свои награды за подписью Порошенко.
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