Косби и Полански лишили возможности получить когда-либо "Оскар"

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Киноакадемия США, вручающая премию "Оскар", изгнала из своих рядов актера Билла Косби и режиссера Романа Полански, обвиненных в сексуальных преступлениях, говорится в заявлении академии.

"Совет директоров Академии кинематографических искусств и наук встретился 1 мая и проголосовал за то, чтобы исключить актера Билла Косби и режиссера Романа Полански из рядов своих членов в соответствии со стандартами поведения организации", — говорится в заявлении.

Полански шесть раз выдвигался на "Оскара", Косби на эту награду не претендовал.

Восьмидесятилетний актер Билл Косби был ранее признан судом виновным по всем трем пунктам по делу о сексуальном домогательстве 2004 года. Косби ожидает приговора. Десятки женщин обвинили Косби в том, что он давал им сильнодействующее снотворное и затем насиловал. У большинства из этих обвинений нет судебной перспективы из-за истечения срока давности.

Против Полански также неоднократно выдвигались обвинения в домогательствах. Он признал свою вину в изнасиловании в 1977 году 13-летней девочки, впоследствии бежал во Францию и с тех пор разыскивается американским правосудием.

Карьера целого ряда американских актеров и деятелей шоу-бизнеса оборвалась в 2017-2018 годах на фоне обвинений в изнасиловании. Наиболее крупным стал скандал с продюсером Гарри Вайнштайном, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу.