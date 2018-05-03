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    Косби и Полански лишили возможности получить когда-либо "Оскар"

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    Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Стоун... (97)

    (обновлено: )40
    Согласно заявлению Киноакадемии США, Совет директоров Академии кинематографических искусств и наук 1 мая проголосовал за то, чтобы исключить актера Билла Косби и режиссера Романа Полански из рядов своих членов в соответствии со стандартами поведения организации.
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    Билл Косби
    wikipedia
    Режиссер Роман Полански. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Киноакадемия США, вручающая премию "Оскар", изгнала из своих рядов актера Билла Косби и режиссера Романа Полански, обвиненных в сексуальных преступлениях, говорится в заявлении академии.

    Кинотеатр Долби, на сцене которого прошла 90-я церемония награждения наградами Американской киноакадемии Оскар
    Фото twitter.com/theacademy
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    "Совет директоров Академии кинематографических искусств и наук встретился 1 мая и проголосовал за то, чтобы исключить актера Билла Косби и режиссера Романа Полански из рядов своих членов в соответствии со стандартами поведения организации", — говорится в заявлении.

    Полански шесть раз выдвигался на "Оскара", Косби на эту награду не претендовал.

    Восьмидесятилетний актер Билл Косби был ранее признан судом виновным по всем трем пунктам по делу о сексуальном домогательстве 2004 года. Косби ожидает приговора. Десятки женщин обвинили Косби в том, что он давал им сильнодействующее снотворное и затем насиловал. У большинства из этих обвинений нет судебной перспективы из-за истечения срока давности.

    Против Полански также неоднократно выдвигались обвинения в домогательствах. Он признал свою вину в изнасиловании в 1977 году 13-летней девочки, впоследствии бежал во Францию и с тех пор разыскивается американским правосудием.

    Карьера целого ряда американских актеров и деятелей шоу-бизнеса оборвалась в 2017-2018 годах на фоне обвинений в изнасиловании. Наиболее крупным стал скандал с продюсером Гарри Вайнштайном, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу.

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