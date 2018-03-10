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    Билл Косби

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Тридцать пять девушек-обвинителей Билла Косби появятся на обложке журнала
    Жена актера Косби оспорит вызов на дачу показаний по делу об изнасилованиях
    00:56 06.01.2016
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    Как пояснил адвокат Джо Каммарата, представляющий интересы семи женщин, подавших иски против Косби, судья ранее признал законным вызов супруги актера для дачи показаний.
    Актера Билла Косби обвинили в изнасиловании и выпустили под залог
    Актера Билла Косби обвинили в изнасиловании и выпустили под залог 
    08:15 31.12.2015
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    В штате Пенсильвания суд решил временно отпустить актера под залог в 1 миллион долларов. С Косби сняли отпечатки пальцев и провели фотографирование для уголовного дела.
    Тридцать пять девушек-обвинителей Билла Косби появятся на обложке журнала
    Тридцать пять девушек-обвинителей Билла Косби появятся на обложке журнала
    20:21 27.07.2015
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    На обложке обвинительницы запечатлены в черных одеждах, а внутри номера — в белых. Кроме того, издание опубликовало отрывки из бесед с женщинами, которые рассказывают о контактах с известным актером и телезвездой.
    Актер Билл Косби предстанет перед судом за совращение малолетней. Видео
    Актер Билл Косби предстанет перед судом за совращение малолетней 
    14:10 23.07.2015
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    Верховный суд Калифорнии отклонил прошение американского актера Билла Косби закрыть уголовное дело против него по обвинению в изнасиловании. Речь идет о событиях 1974 года.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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