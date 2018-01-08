наверх
08.01.201809:14
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Культура

    Стал известен фильм, получивший главную награду "Золотого глобуса"

    (обновлено: )281
    В главной категории премии были представлены "Форма воды" мексиканского режиссера Гильермо дель Торо, "Дюнкерк" Кристофера Нолана, "Секретное досье" Стивена Спилберга и "Зови меня своим именем" Луки Гуаданьино.
    Награда победителя кинопремии Золотой глобус
    @NBCNews

    КИЕВ, 8 янв – РИА Новости Украина. Лучшим драматическим фильмом 2017 года по версии "Золотого глобуса" стала картина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Мартина Макдонаха, трансляцию 75-й церемонии вручения учрежденной ассоциацией аккредитованных в Голливуде иностранных журналистов (HFPA) награды ведет телеканал NBC.

    Читайте также: Первый пошел. "Золотой глобус 2018": все номинанты

    В главной категории премии были также представлены "Форма воды" мексиканского режиссера Гильермо дель Торо, "Дюнкерк" Кристофера Нолана, "Секретное досье" Стивена Спилберга и "Зови меня своим именем" Луки Гуаданьино.

    ​Драма британского режиссера и сценариста "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" рассказывает о попытках матери в исполнении Фрэнсис Макдорманд добиться от полиции расследования гибели своей дочери. Картина была также удостоена "Золотого глобуса" за сценарий (Мартин Макдонах), лучшую женскую роль (Фрэнсис Макдорманд) и лучшую мужскую роль второго плана (Сэм Рокуэлл).

    "Золотой Глобус" присуждается в 25 категориях, в том числе области телевидения. Победители получают статуэтку в виде обмотанного кинопленкой позолоченного Земного шара, стоящего на мраморном пьедестале. Первая церемония вручения награды состоялась в 1945 году.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин на месте убийства адвоката Ирины Ноздровской
    Убийство Ноздровской: страна протрезвела
    Больница. Архивное фото
    Паника из-за вспышки гепатита в Николаеве
    Николай Спиридонов. Архивное фото
    Украина 2018: новые испытания
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Приговор для Саакашвили: будет ли депортация?