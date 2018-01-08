Стал известен фильм, получивший главную награду "Золотого глобуса"

КИЕВ, 8 янв – РИА Новости Украина. Лучшим драматическим фильмом 2017 года по версии "Золотого глобуса" стала картина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Мартина Макдонаха, трансляцию 75-й церемонии вручения учрежденной ассоциацией аккредитованных в Голливуде иностранных журналистов (HFPA) награды ведет телеканал NBC.

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В главной категории премии были также представлены "Форма воды" мексиканского режиссера Гильермо дель Торо, "Дюнкерк" Кристофера Нолана, "Секретное досье" Стивена Спилберга и "Зови меня своим именем" Луки Гуаданьино.

— NBC News (@NBCNews) 8 січня 2018 р.

​Драма британского режиссера и сценариста "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" рассказывает о попытках матери в исполнении Фрэнсис Макдорманд добиться от полиции расследования гибели своей дочери. Картина была также удостоена "Золотого глобуса" за сценарий (Мартин Макдонах), лучшую женскую роль (Фрэнсис Макдорманд) и лучшую мужскую роль второго плана (Сэм Рокуэлл).

"Золотой Глобус" присуждается в 25 категориях, в том числе области телевидения. Победители получают статуэтку в виде обмотанного кинопленкой позолоченного Земного шара, стоящего на мраморном пьедестале. Первая церемония вручения награды состоялась в 1945 году.