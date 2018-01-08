наверх
08.01.201805:08
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Культура

    На церемонии "Золотого глобуса" Анджелина Джоли удивила поклонников

    (обновлено: )136
    Перед публикой киноактриса Анджелина Джоли появилась в длинной темно-серой юбке и белой блузке. В таком скромном наряде звезда пришла на встречу номинантов "Золотого глобуса 2018" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".
    Анджелина Джоли на церемонии Золотого глобуса
    Facebook Angelina Jolie

    КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Кинозвезда Анджелина Джоли удивила поклонников невероятно скромным образом на встрече номинантов "Золотого глобуса 2018". В интернете актрису сравнили со школьной учительницей.

    Читайте также: Первый пошел. "Золотой глобус 2018": все номинанты

    Перед публикой Джоли появилась в длинной темно-серой юбке и белой блузке. В таком скромном наряде звезда пришла на встречу номинантов в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

    Facebook Angelina Jolie
    Анджелина Джоли на церемонии "Золотого глобуса"

    Джоли в этой номинации представляет свою ленту "Сначала они убили моего отца: воспоминания дочери Камбоджи".

    Facebook Angelina Jolie
    Анджелина Джоли на церемонии "Золотого глобуса"

    75-ая церемония вручения награды "Золотой Глобус" пройдет вечером в отеле Beverly Hilton в Лос-Анджелесе, вести ее будет американский комик Сет Майерс.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин на месте убийства адвоката Ирины Ноздровской
    Убийство Ноздровской: страна протрезвела
    Больница. Архивное фото
    Паника из-за вспышки гепатита в Николаеве
    Обмен валют
    Украина 2018: новые испытания
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Приговор для Саакашвили: будет ли депортация?