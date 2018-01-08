На церемонии "Золотого глобуса" Анджелина Джоли удивила поклонников

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Кинозвезда Анджелина Джоли удивила поклонников невероятно скромным образом на встрече номинантов "Золотого глобуса 2018". В интернете актрису сравнили со школьной учительницей.

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Перед публикой Джоли появилась в длинной темно-серой юбке и белой блузке. В таком скромном наряде звезда пришла на встречу номинантов в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Facebook Angelina Jolie Анджелина Джоли на церемонии "Золотого глобуса"

Джоли в этой номинации представляет свою ленту "Сначала они убили моего отца: воспоминания дочери Камбоджи".

Facebook Angelina Jolie Анджелина Джоли на церемонии "Золотого глобуса"

75-ая церемония вручения награды "Золотой Глобус" пройдет вечером в отеле Beverly Hilton в Лос-Анджелесе, вести ее будет американский комик Сет Майерс.