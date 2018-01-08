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    Культура

    Определился лучший фильм "Золотого глобуса" на иностранном языке

    (обновлено: )48
    В категории лучший фильм на иностранном языке были представлены картина режиссера и актрисы Анджелины Джоли "Сначала они убили моего отца", чилийский фильм "Фантастическая женщина" и "Квадрат" совместного производства Швеции, Германии и Франции.
    Золотой глобус 2018: номинанты
    goldenglobes.com

    КИЕВ, 8 янв – РИА Новости Украина. Немецкая картина "На пределе" завоевала "Золотой глобус" в категории "лучший фильм на иностранном языке".

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    Трансляцию 75-й церемонии вручения награды, учрежденной ассоциацией аккредитованных в Голливуде иностранных журналистов (HFPA), ведет телеканал NBC.

    ​В этой категории были также представлены камбоджийская картина режиссера и актрисы Анджелины Джоли "Сначала они убили моего отца" (First They Killed My Father), чилийский фильм "Фантастическая женщина" (A Fantastic Woman) и "Квадрат" (Square) совместного производства Швеции, Германии и Франции.

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