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    Культура

    Лучшим режиссером "Золотого глобуса" назван создатель картины "Форма воды"

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    В категории "лучший режиссер" были представлены Стивен Спилберг ("Секретное досье"), Ридли Скотт ("Все деньги мира"), Мартин Макдонах ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури") и Кристофер Нолан ("Дюнкерк").
    Режиссеры Энг Ли (слева) и Гильермо Дель Торо (справа). Архивное фото
    REUTERS Phil McCarten

    КИЕВ, 8 янв – РИА Новости Украина. Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо завоевал "Золотой глобус" за фильм "Форма воды". Трансляцию 75-й церемонии вручения учрежденной ассоциацией аккредитованных в Голливуде иностранных журналистов (HFPA) награды ведет телеканал NBC.

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    В категории "лучший режиссер" были также представлены Стивен Спилберг ("Секретное досье"), Ридли Скотт ("Все деньги мира"), Мартин Макдонах ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури") и Кристофер Нолан ("Дюнкерк").

    "Золотой Глобус" присуждается в 25 категориях, в том числе области телевидения. Победители получают статуэтку в виде обмотанного кинопленкой позолоченного Земного шара, стоящего на мраморном пьедестале. Первая церемония вручения награды состоялась в 1945 году.

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