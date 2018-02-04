В Испании назвали лучший фильм года

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КИЕВ, 4 фев – РИА Новости Украина. Премию "Гойя" — высшую награду Академии искусств и кинематографии Испании — за 2017 год в категории лучший фильм получила "Книжная лавка" режиссера Исабель Койшет.

Этот фильм (совместное производство Испании, Великобритании и Германии, оригинальный язык – английский) снят по мотивам романа английской писательницы Пенелопы Фицджеральд. Действие разворачивается в 1950-х годах. Флоренс Грин приехала в небольшой городок на английском побережье с целью исполнить свою давнюю мечту — открыть книжную лавку. В главной роли снялась британская актриса Эмили Мортимер.

Исабель Койшет также была удостоена премии за лучшую режиссерскую работу. Она уже несколько раз получала бюст Гойи — в том числе как лучший режиссер за фильм "Тайная жизнь слов" в 2006 году, этот фильм тогда был признан лучшим фильмом года.

Наибольшее количество премий – десять – получил "Гигант" (Handia), историческая драма баскских режиссеров Айтора Арреги и Хона Гараньо (оригинальный язык фильма – баскский), основанная на реальных событиях. Микель Жоакин Элейсеки Артеага, известный как "гигант из Альсо", жил в середине позапрошлого века, его рост был 2,27 м, он весил 212 кг, а размер его ноги был 36 см. "Самый высокий человек в мире" объехал половину Европы, его принимали королева Испании Изабелла Вторая, королева Португалии Мария Вторая, король Франции Луи-Филипп, королева Великобритании Виктория.

Лучшим актером стал Хавьер Гутьеррес, сыгравший главную роль в фильме "Автор" (режиссер Мануэль Мартин Куэнка), лучшей актрисой – Наталия Поса за фильм "Не умею говорить "прощай" (режиссер Лино Эскалера).

В этом году особое внимание было уделено проблеме женщин в киноиндустрии. Атрибутом церемонии, проходившей в мадридском отеле Marriott, стали красные веера с хештегом "Больше женщин", с которыми известные актрисы и актеры, режиссеры позировали на красной дорожке. О проблемах зарплат женщин в киноиндустрии и необходимости предоставить им равные возможности с мужчинами говорили многие, кто поднимался на сцену. Из 31 фильма, которые получили субсидии от министерства культуры в прошлом году, только в трех режиссерами были женщины. Из 135 претендентов на премии Гойя в этом году только 30 женщин. Между тем из пяти фильмов, которые претендовали на премию лучшего фильма – "Гигант", "Вероника", "Книжная лавка", "Лето 1993" и "Автор" — два сняли женщины – Карла Симон ("Лето 1993" основано на ее личной истории, режиссер потеряла родителей, которые умерли от СПИДа) и Исабель Койшет ("Книжная лавка"). Карла Симон получила премию в категории "Лучший режиссерский дебют".

Почетная премия (премия "Гойя" за заслуги) была присуждена знаменитой испанской актрисе Марисе Паредес, которая снялась более чем в семидесяти фильмах, в том числе в Испании, Франции и Италии. Широкой публике она наиболее известна по фильмам Педро Альмодовара – "Нескромное обаяние порока" (1983), "Высокие каблуки" (1991), "Цветок моей тайны" (1995), "Все о моей матери" (1999), "Поговори с ней" (2002), "Кожа, в которой я живу" (2011).

Лучшим европейским фильмом 2017 года стала шведская картина "Квадрат" (The Square, режиссер Рубен Эстлунд), который был удостоен "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля. Лучшим ибероамериканским фильмом стала чилийская картина "Фантастическая женщина" режиссера Себастьяна Лелио.

Премия "Гойя" вручается ежегодно в 28 номинациях Испанской академией кинематографических искусств с 1987 года. Приз — бронзовый бюст художника Франсиско Гойи.